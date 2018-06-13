Zamanda yolculuğun adresi: Safranbolu

Sadece Safranbolu olarak değil diğer ilçelerin de önemli bir turizm merkezi olduğunu anlatan Çeber, Hadrianapolis Antik Kenti, ormanları, yürüyüş yolları ve parkurları bulunduğunu, cip safari ve motor safari yapabilecek alanları olduğunu belirtti.

Çeber, kentte dünyanın en büyük entegre demir çelik tesislerinden birisinin yer aldığına değinerek, "Gelen misafirlerimiz hepsini gezebilir. Buraya gelenler, çok güzel üç gün geçirirler. Son günlerde otel rezervasyonları, plakaların çeşitliliği çok hareketli bir bayram geçireceğimizi gösteriyor" dedi.