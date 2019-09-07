12 Dev Adam, Olimpiyat elemeleri için sahada (Türkiye-Karadağ maçı)
ntv.com.tr, Ntvspor, Reuters, AFP, Anadolu Ajansı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası klasman mücadelesinde bugün Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Maç NTV'den canlı yayınlanıyor.
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk klasman maçını Karadağ ile oynuyor.
TÜRKİYE-KARADAĞ (CANLI İZLE)
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Turnuvanın 1. tur mücadelesinde istediği sonucu alamayan ve 2. tura kalamayan milli takım, Doğuş Balbay, Semih Erden, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu ve Cedi Osman ilk 5'i ile klasman mücadelesinde olimpiyat elemeleri hakkı arıyor.
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İlk tur E Grubu'ndaki rakiplerinden Japonya ile birlikte klasman etabı O Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçını Karadağ ile yapıyor.. Dongguan Spor Salonu'ndaki mücadele NTV'den naklen yayınlanıyor.
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4Karşılaşmanın birinci periyodu, Karadağ'ın 16 - 26 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyreğin başında Melih Mahmutoğlu ile iyi bir seri yakalasa da çeyreği 37-32 geride kapattı.
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Ay-yıldızlı ekip, O Grubu'ndaki ikinci ve son maçını 9 Eylül Pazartesi günü Yeni Zelanda ile yaparak Dünya Kupası'nı tamamlayacak.
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Çin'deki turnuvanın ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenen milli takım, ikinci karşılaşmasında ABD'ye ise uzatma bölümünde 93-92 mağlup oldu. Grubun son karşılaşmasında Çekya'ya 91-76 yenilen Türkiye, 2. tur şansını yitirmişti.
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O Grubu'nda günün diğer maçında TSİ 10.30'da Yeni Zelanda ile Japonya karşı karşıya geldi. Yeni Zelanda, Japonya'yı 111-81 yendi. Yeni Zelanda, Japonya'yı 111-81 yendi. Klasman gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.
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8Millilerin FIBA Dünya Kupası'nda Çekya ile oynadığı maçta bileğinden sakatlanan Ersan İlyasova, bugün 14.30'da oynanacak Karadağ maçında forma giyemeyecek.
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2. TUR MÜCADELESİ DE BAŞLADI
2019 FIBA Dünya Kupası'nda 2. tur mücadelesi bugün başladı.
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İlk turda olduğu gibi 2. turda dörderli gruplarda mücadele edecek 16 takım, çeyrek final mücadelesi verecek.
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Ekipler, birinci turda ilk üç içindeki takımlara karşı aldıkları puanları 2. tura da taşıdı. 2. turda oynanacak ikişer karşılaşmanın ardından ilk iki içinde yer alacak 8 ülke çeyrek finale yükselecek.
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Turnuvanın 2. turunda bugün oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:
K Grubu: (Shenzen Bay Spor Merkezi)
Brezilya: 71 - Çekya: 93
15.30 ABD-Yunanistan
L Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)
Avustralya: 82 - Dominik Cumhuriyeti: 76
15.00 Fransa-Litvanya
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KLASMAN MÜCADELESİNDE İKİ MAÇ DAHA OYNANACAK
Klasman mücadelesinde bugün ayrıca P Grubu'nda karşılaşmalar gerçekleştirilecek.
Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki maçların TSİ programı şu şekilde:
Kanada: 126 - Ürdün: 71
15.00 Almanya-Senegal
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