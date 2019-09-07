12 Dev Adam, Olimpiyat elemeleri için sahaya çıkıyor (Türkiye-Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda?)
ntv.com.tr, Ntvspor, Reuters, AFP
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası klasman mücadelesinde bugün Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 14.30'da NTV'den canlı yayınlanacak.
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1A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk klasman maçını bugün Karadağ ile oynayacak.
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Turnuvanın 1. tur mücadelesinde istediği sonucu alamayan ve 2. tura kalamayan milli takım, klasman mücadelesinde olimpiyat elemeleri hakkı arayacak.
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İlk tur E Grubu'ndaki rakiplerinden Japonya ile birlikte klasman etabı O Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçını bugün TSİ 14.30'da F Grubu'nu son sırada bitiren Karadağ ile yapacak. Dongguan Spor Salonu'ndaki mücadele NTV'den naklen yayınlanacak.
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Ay-yıldızlı ekip, O Grubu'ndaki ikinci ve son maçını 9 Eylül Pazartesi günü Yeni Zelanda ile yaparak Dünya Kupası'nı tamamlayacak.
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Çin'deki turnuvanın ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenen milli takım, ikinci karşılaşmasında ABD'ye ise uzatma bölümünde 93-92 mağlup oldu. Grubun son karşılaşmasında Çekya'ya 91-76 yenilen Türkiye, 2. tur şansını yitirmişti.
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O Grubu'nda günün diğer maçında TSİ 10.30'da Yeni Zelanda ile Japonya karşı karşıya gelecek. Klasman gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.
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2. TUR MÜCADELESİ DE BAŞLIYOR
2019 FIBA Dünya Kupası'nda 2. tur mücadelesi bugün başlayacak.
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İlk turda olduğu gibi 2. turda dörderli gruplarda mücadele edecek 16 takım, çeyrek final mücadelesi verecek.
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Ekipler, birinci turda ilk üç içindeki takımlara karşı aldıkları puanları 2. tura da taşıdı. 2. turda oynanacak ikişer karşılaşmanın ardından ilk iki içinde yer alacak 8 ülke çeyrek finale yükselecek.
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Turnuvanın 2. turunda bugün oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:
K Grubu: (Shenzen Bay Spor Merkezi)
11.30 Brezilya-Çekya
15.30 ABD-Yunanistan
L Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)
11.00 Avustralya-Dominik Cumhuriyeti
15.00 Fransa-Litvanya
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KLASMAN MÜCADELESİNDE İKİ MAÇ DAHA OYNANACAK
Klasman mücadelesinde bugün ayrıca P Grubu'nda karşılaşmalar gerçekleştirilecek.
Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki maçların TSİ programı şu şekilde:
11.00 Kanada-Ürdün
15.00 Almanya-Senegal
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