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12 Dev Adam, Olimpiyat elemeleri için sahaya çıkıyor (Türkiye-Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda?)

ntv.com.tr, Ntvspor, Reuters, AFP

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası klasman mücadelesinde bugün Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 14.30'da NTV'den canlı yayınlanacak.

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    A Milli Erkek Basketbol Takımı2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk klasman maçını bugün Karadağ ile oynayacak.
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    Turnuvanın 1. tur mücadelesinde istediği sonucu alamayan ve 2. tura kalamayan milli takım, klasman mücadelesinde olimpiyat elemeleri hakkı arayacak.

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    İlk tur E Grubu'ndaki rakiplerinden Japonya ile birlikte klasman etabı O Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçını bugün TSİ 14.30'da F Grubu'nu son sırada bitiren Karadağ ile yapacak. Dongguan Spor Salonu'ndaki mücadele NTV'den naklen yayınlanacak.

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    Ay-yıldızlı ekip, O Grubu'ndaki ikinci ve son maçını 9 Eylül Pazartesi günü Yeni Zelanda ile yaparak Dünya Kupası'nı tamamlayacak.

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    Çin'deki turnuvanın ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenen milli takım, ikinci karşılaşmasında ABD'ye ise uzatma bölümünde 93-92 mağlup oldu. Grubun son karşılaşmasında Çekya'ya 91-76 yenilen Türkiye, 2. tur şansını yitirmişti.

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    O Grubu'nda günün diğer maçında TSİ 10.30'da Yeni Zelanda ile Japonya karşı karşıya gelecek. Klasman gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.

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    2. TUR MÜCADELESİ DE BAŞLIYOR

    2. TUR MÜCADELESİ DE BAŞLIYOR

    2019 FIBA Dünya Kupası'nda 2. tur mücadelesi bugün başlayacak.

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    İlk turda olduğu gibi 2. turda dörderli gruplarda mücadele edecek 16 takım, çeyrek final mücadelesi verecek.

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    Ekipler, birinci turda ilk üç içindeki takımlara karşı aldıkları puanları 2. tura da taşıdı. 2. turda oynanacak ikişer karşılaşmanın ardından ilk iki içinde yer alacak 8 ülke çeyrek finale yükselecek.

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    Turnuvanın 2. turunda bugün oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

    K Grubu: (Shenzen Bay Spor Merkezi)

    11.30 Brezilya-Çekya

    15.30 ABD-Yunanistan

    L Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)

    11.00 Avustralya-Dominik Cumhuriyeti

    15.00 Fransa-Litvanya

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    KLASMAN MÜCADELESİNDE İKİ MAÇ DAHA OYNANACAK

    KLASMAN MÜCADELESİNDE İKİ MAÇ DAHA OYNANACAK

    Klasman mücadelesinde bugün ayrıca P Grubu'nda karşılaşmalar gerçekleştirilecek.

    Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki maçların TSİ programı şu şekilde:

    11.00 Kanada-Ürdün

    15.00 Almanya-Senegal

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