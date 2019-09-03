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12 Dev Adam tarihin eşiğinden döndü (Türkiye: 92 -ABD: 93)

AFP, Reuters

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda karşı karşıya geldi. Türkiye-ABD basketbol maçını NTV'den canlı yayınlandı.

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    TÜRKİYE-ABD MAÇI

    TÜRKİYE-ABD MAÇI

    Türkiye ve ABD, FIBA 2019 Basketbol Dünya Şampiyonası E Grubu 2. maçında Shanghai Oriental Sports Center'da karşı karşıya geliyor.

    CANLI İZLE: TÜRKİYE ABD BASKETBOL MAÇI 

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    İLK PERİYOT SONUCU

    İLK PERİYOT SONUCU
    Karşılaşmanın ilk çeyreği ABD'nin 26-21 üstünlüğüyle sona erdi.
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    İLK YARI SONUCU

    İLK YARI SONUCU
    Karşılaşmanın 2. çeyreğinde de üstünlüğünü sürdüren ABD, devre arasına Türkiye karşısında 47-42 önde girdi.
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    Türkiye'de ilk yarıda en skorer isim 15 sayıyla Ersan İlyasova oldu.

    Furkan Korkmaz ve Scott Wilbekin ise 7'şer sayı attı.

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    ABD cephesinde ise en skorer isim 11 sayı ile Myles Turner oldu.

    Khris Middleton ise 8 sayıyla oynadı.

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    3. ÇEYREK SONUCU

    3. ÇEYREK SONUCU
    3. çeyrekte ABD'yi takibini sürdüren Milli Takım, 59-59'la maçı beraberliğe getirmeyi başardı. Kalan sürede öne geçmek için fırsatlar da yakalayan 12 Dev Adam, son periyoda 65-61 geride girdi.
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    MAÇ UZATMAYA GİTTİ

    MAÇ UZATMAYA GİTTİ

    Maçın bitimine 12.3 saniye kala Ersan İlyasova'nın basketiyle Türkiye maçta ilk kez 81-79 öne geçti.

    ABD, son saniyede Jason Tatum ile 3 sayılık atış denedi. Cedi Osman'ın faulünün ardından Tatum, kullandığı 3 serbest atışın 2'sini sayıya çevirdi ve normal süre 81-81 berabere tamamlandı. 

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    Uzatma dakikalarının başlangıcında Türkiye 89-84 öne geçti. 

    Son 2 saniyeye 92-91 önde giren Türkiye, ABD'nin serbest atıştan bulduğu sayılara engel olamadı ve maçı 93-92 kaybetti.

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