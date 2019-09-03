12 Dev Adam tarihin eşiğinden döndü (Türkiye: 92 -ABD: 93)
AFP, Reuters
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda karşı karşıya geldi. Türkiye-ABD basketbol maçını NTV'den canlı yayınlandı.
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TÜRKİYE-ABD MAÇI
Türkiye ve ABD, FIBA 2019 Basketbol Dünya Şampiyonası E Grubu 2. maçında Shanghai Oriental Sports Center'da karşı karşıya geliyor.
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İLK PERİYOT SONUCUKarşılaşmanın ilk çeyreği ABD'nin 26-21 üstünlüğüyle sona erdi.
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İLK YARI SONUCUKarşılaşmanın 2. çeyreğinde de üstünlüğünü sürdüren ABD, devre arasına Türkiye karşısında 47-42 önde girdi.
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Türkiye'de ilk yarıda en skorer isim 15 sayıyla Ersan İlyasova oldu.
Furkan Korkmaz ve Scott Wilbekin ise 7'şer sayı attı.
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ABD cephesinde ise en skorer isim 11 sayı ile Myles Turner oldu.
Khris Middleton ise 8 sayıyla oynadı.
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3. ÇEYREK SONUCU3. çeyrekte ABD'yi takibini sürdüren Milli Takım, 59-59'la maçı beraberliğe getirmeyi başardı. Kalan sürede öne geçmek için fırsatlar da yakalayan 12 Dev Adam, son periyoda 65-61 geride girdi.
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MAÇ UZATMAYA GİTTİ
Maçın bitimine 12.3 saniye kala Ersan İlyasova'nın basketiyle Türkiye maçta ilk kez 81-79 öne geçti.
ABD, son saniyede Jason Tatum ile 3 sayılık atış denedi. Cedi Osman'ın faulünün ardından Tatum, kullandığı 3 serbest atışın 2'sini sayıya çevirdi ve normal süre 81-81 berabere tamamlandı.
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Uzatma dakikalarının başlangıcında Türkiye 89-84 öne geçti.
Son 2 saniyeye 92-91 önde giren Türkiye, ABD'nin serbest atıştan bulduğu sayılara engel olamadı ve maçı 93-92 kaybetti.
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