NTV

12 yıldır tüm turnuvalarda yenilgisiz şampiyon

ntv.com.tr

Basketbol 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası finalinde ABD, Avustralya'yı 73-56 yenerek şampiyon oldu. ABD, son 12 yılda katıldığı tüm turnuvaları kazandı.

  • 1

    İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuva, Avustralya ile ABD arasındaki final maçıyla sona erdi. 

    ABD, mücadeleden 73-56 galip ayrılarak turnuva tarihinde üst üste 3. olmak üzere 10. kez şampiyonluğa ulaştı.

  • 2

    ABD, Eylül 2006'da Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde aldığı Rusya yenilgisinden bu yana maç kaybetmezken 12 yıldır katıldığı tüm turnuvalarda mutlu sona ulaştı.
  • 3

    ABD, katıldığı 10 olimpiyatın 8'inde, 17 dünya şampiyonasının 12'sinde kürsüye çıktı. Bir tunuvadan çekildi.
  • 4

  • 5

  • 6

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin