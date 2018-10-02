12 yıldır tüm turnuvalarda yenilgisiz şampiyon
ntv.com.tr
Basketbol 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası finalinde ABD, Avustralya'yı 73-56 yenerek şampiyon oldu. ABD, son 12 yılda katıldığı tüm turnuvaları kazandı.
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İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuva, Avustralya ile ABD arasındaki final maçıyla sona erdi.
ABD, mücadeleden 73-56 galip ayrılarak turnuva tarihinde üst üste 3. olmak üzere 10. kez şampiyonluğa ulaştı.
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2ABD, Eylül 2006'da Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde aldığı Rusya yenilgisinden bu yana maç kaybetmezken 12 yıldır katıldığı tüm turnuvalarda mutlu sona ulaştı.
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3ABD, katıldığı 10 olimpiyatın 8'inde, 17 dünya şampiyonasının 12'sinde kürsüye çıktı. Bir tunuvadan çekildi.
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