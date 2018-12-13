13 Aralık 2018 Beşiktaş Malmö maçı hangi kanalda, saat kaçta?
ntv.com.tr
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 6. hafta maçında bu akşam İsveç ekibi Malmö ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.Beşiktaş Malmö maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Beşiktaş'ın grubundaki son puan durumu , Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?
-
1
BEŞİKTAŞ MALMÖ'YÜ AĞIRLIYOR
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun son haftasında İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek.
-
2
BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA?
Vodafone Park'ta yapılacak Beşiktaş Malmö maçı saat 20.55'te başlayacak.
Beinsports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
-
3
İTALYAN HAKEM YÖNETECEKMücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan Luca Banti, Lorenzo Manganelli ve Gianluca Vuoto hakem üçlüsü yönetecek.
-
4
BEŞİKTAŞ NASIL ATLAR?I Grubu'nda ikişer galibiyet ve yenilgisi bulunan Beşiktaş bir de beraberlik aldı. 7 puanla ikinci sırada yer alan siyah-beyazlı ekip oynanacak karşılaşmadan beraberlikle ayrılması halinde bile son 32 turuna adını yazdıracak.
-
5
İLK MAÇTA MALMÖ KAZANMIŞTIGrubun ilk bölümünde oynanan karşılaşmada Malmö, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmişti.
Beşiktaş'ta eksik oyuncuların fazlalığı teknik direktör Şenol Güneş'i düşündürüyor.
-
6
BEŞİKTAŞ'IN MALMÖ KADROSUSakatlıkları devam eden Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Caner Erkin, Dorukhan Toköz'ün yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
-
7
-
8