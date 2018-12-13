13 Aralık 2018 Spartak Trnava Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ntv.com.tr
UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce üst tura yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe, 6. hafta maçında Slovakya deplasmanında Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Peki Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?
-
1
SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının ardından tur atlamaya garantileyen Fenerbahçe, son hafta maçında deplasmanda Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek.
İLGİLİ HABER: FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ
-
2
SPARTAK TRNAVA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?Trnava şehrindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak Spartak Trnava - Fenerbahçe karşılaşması bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak.
-
3
SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?Futbolseverler, Spartak Trnava Fenerbahçe maçını beIN Sport 1 kanalından canlı yayınla izleyebilecek.
-
4
İSPANYOL HAKEM YÖNETECEKİspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek.
-
5
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe'nin Trnava maçına şu ilk 11'le çıkması bekleniyor:
Harun, Şener, Skrtel, Yiğithan, Ömer Çakı, Reyes, Jailson, Barış, Mahsun, İsmail, Slimani
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10