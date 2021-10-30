Futbolun efsanesi Diego Armando Maradona 61 yaşında

Napoli’de oynadığı zamanlarda Milan’ın sahibi Berlusconi’nin onu transfer etmek istemesi hakkında konuşan Maradona:

"Her şeye razıydı. Ne istersem onu alacaktı ve bu herkes tarafından duyulmuştu. Bunun üzerine Napoli Başkanı Ferlaino o zamanların şartlarında yeryüzünde sadece bende olan siyah bir Ferrari F40 aldı. Daha piyasada olmayan arabaları istiyordum getiriyorlardı. Hatta Napoli şampiyon olduğunda para muslukları ardına kadar açılmış henüz İtalya'da bulunmayan bir Mercedes Benz Cabriolet getirmişlerdi'' dedi.

''Arabayı gördüğümde hayran kaldım ve anahtarı istedim. Araba her şeyi ile mükemmeldi ama baktım ki vites otomatik arabadan inip anahtarı geri verdim. Bu otomatik vitesli dedim 'Evet otomatik son model' dediler teşekkür ettim, evime girdim, otomatik vitesli arabalardan hoşlanmıyordum. Şimdi düşünüyorum da, ne çılgınlık!" diye ekledi.