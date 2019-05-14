17 Mayıs 2019 Fenerbahçe Beko Anadolu Efes EuroLeague Final Four maçı bu akşam, hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?
ntv.com.tr
Basketbolda EuroLeague 2018-19 sezonunda Final Four'a yükselmeyi başaran takımlarımız Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, bu akşam yarı finalde karşı karşıya gelecek. İspanya'da oynanacak bu maçı kazanan takım, aynı gün oynanacak CSKA Moskova Real Madrid maçının galibiyle 19 Mayıs Pazar günü finalde karşılaşacak.
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FINAL FOUR 2019
EuroLeague 2018-19 sezonunda Final Four maçları, 17 ve 19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria kentinde oynanacak.
Bu akşam (17 Mayıs) oynanacak maçlarda Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes ve CSKA Moskova-Real Madrid karşı karşıya gelecek.
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Obradovic'in çalıştırdığı Fenerbahçe Beko, normal sezonda oynanan maçlarda 25 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak normal sezonu lider tamamlamıştı.
Play-off turunda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, seriyi 3-1 ile geçerek Final Four'a yükseldi.
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Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Anadolu Efes ise normal sezonda 20 galibiyet ve 10 mağlubiyet alarak ligi 4. sırada bitirmişti.
Play-off turunda 5. sıradaki Barcelona Lassa eşleşen Efes, nefes kesen seriyi 3-2 kazanarak Final Four'a yükseldi ve Fenerbahçe ile eşleşti.
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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı saat kaçta?
17 Mayıs Cuma günü oynanacak Fenerbahçe-Anadolu Efes maçı, Türkiye saati ile 19.00'da oynanacak.
Yarı finalin diğer maçında ise CSKA Moskova ile Real Madrid saat 22.00'da karşı karşıya gelecek.
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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda?
Basketbolseverler, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçını beIN Sports'tan canlı yayınla izleyebilecek.
Eşleşmede tur atlayan takım, CSKA Moskova - Real Madrid maçının galibiyle 19 Mayıs Pazar günü 21.30'da oynanacak finalde karşılaşacak.
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FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ
Normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe, maç başına 83.9 sayı atarken, potasında 74.6 sayı gördü.
Obradovic'in ekibi, 29.2 ribaunt ortalaması yakalarken, maç başına toplam 16.4 asist ve 5.9 top çalmayla oynadı.
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ANADOLU EFES İSTATİSTİKLERİ
Anadolu Efes cephesi ise maç başına 84.7 sayı atarken, potasında 79.1 sayı gördü.
Ergin Ataman'ın öğrencileri 34.1 ribaunt ortalamasına ulaşırken, maç başına 17.9 asist 6.6 top çalmayla oynadı.
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FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES İDDAA ORANLARI
İddaa, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı için oranları belirledi.
Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.45 oran, Anadolu Efes'e ise 2.3 oran belirlendi.
Maçın berabere biterek uzatmaya gitmesi halinde bahisçiler 1'e 12 kazanacak.
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EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUK ORANLARI
İddaa, EuroLeague'de şampiyon olacak takım için de bahis açtı.
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BAHİSLERİN FAVORİSİ FENERBAHÇEİddaa'ya göre Fenerbahçe'nin şampiyonluğu halinde kazanılacak oran 2.7 olarak belirlendi.
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İDDAA'YA GÖRE EFES SÜRPRİZ
Final Four'a katılan 4 takım arasından en yüksek oran Anadolu Efes'e verildi.
Efes'in şampiyonluğu, bahis oynayanlara 1'e 5 kazandıracak.
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PLASELER CSKA MOSKOVA VE REAL MADRİDReal Madrid'in şampiyonluğu 1'e 3.1, CSKA Moskova'nun şampiyonluğu ise 1'e 3.2 kazandıracak.
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EuroLeague 2018-19 sezonunda Final Four maçları, 17 ve 19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria kentinde oynanacak.
17 Mayıs'ta oynanacak maçlarda Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes ve CSKA Moskova-Real Madrid karşı karşıya gelecek.
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