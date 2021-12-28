2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

Haberler - ntv.com.tr 28.12.2021 - 11:05 | Son Güncelleme : 28.12.2021 - 11:14
Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, evindeki yılbaşı kutlamasında meydana gelen havai fişek patlaması sonrası yaralandı. Gözlerinde problem olan oyuncu yaklaşık 1 yıldır sahalardan uzak.
Emre Sakçı, dünyanın en prestijli yüzme internet sitelerinden ‘’SwimSwam’’ tarafından 2020 Swammy Ödülleri’nde ulusal gelişim ödülünün sahibi oldu.
Medipol Başakşehir’i 2-1 yenen Trabzonspor, TFF Süper Kupa’nın sahibi oldu.
Türk boksör Arda Tamer Avcı, UBO Kıtalararası Şampiyonu oldu
Cüneyt Çakır, 21. Yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçildi.
Virtus Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu.
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda milli sporcu Ferhat Arıcan şampiyon oldu.
Inter 11 yıl aradan sonra İtalya Ligi’nde şampiyon oldu.
59. Ziraat Türkiye Kupası’nı Beşiktaş kazandı.
Beşiktaş, Süper Lig’de 16. Şampiyonluğuna ulaştı.
Fransız ekibi Lille 10 yıl sonra Ligue 1'de şampiyon oldu. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Lille'in şampiyonluğundaki altın paya sahip isimler oldular.
Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.
Spor basını, sevilen bir ismini kaybetti. Ünlü spor spikeri ve televizyon programcısı Fikret Engin 48 yaşında vefat etti.
Chelsea, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi şampiyonu oldu.
ING Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes, şampiyon oldu.
EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan karşılaşma, Christian Eriksen'in kalbinin durması nedeniyle yarıda kaldı.
Burak Elmas Galatasaray’ın 38. Başkanı oldu.
İtalya Euro 2020 şampiyonu oldu.
Milwaukee Bucks NBA şampiyonu oldu. Bucks, 1971'den sonra yani 50 yılın ardından şampiyonluğa ulaştı.
Milli okçu Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazandı.
Busenaz Sürmeneli, kadınlar boksta 69 kiloda finalde Çinli Hong Gu'yu 3-0 yenerek olimpiyat şampiyonu oldu.
Türkiye Olimpiyat Oyunları’nı 13 madalyayla tamamladı.
Lionel Messi, 21 yıllık Barcelona sürevenini noktalayıp PSG’ye transfer oldu.
Chelsea, UEFA Süper Kupa sahibi oldu.
Alman ve dünya futbolunun efsanevi ismi Gerd Müller vefat etti.
Türkiye, Tokyo Paralimpik Oyunları’nda 15 madalya kazandı.
Avrupa basketbolunun simge isimlerinden Sırp koç Dusan İvkovic, hayatını kaybetti.
Milli Ampute Futbol Takımı Avrupa Şampiyonu oldu.
Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde play-off’lara kaldı.
Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası’nda şampiyon oldu.
Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti.
Max Verstappen Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu.
Milli yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada kısa kulvar dünya rekorunu kırdı.