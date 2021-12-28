2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...

Covid-19 salgınının gölgesinde bu yıl sporda önlemlerin sürdüğü ve normallaşmenin yaşandığı bir yıl yaşandı. Salgın nedeniyle bir yıl ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve milli sporcularımızın elde ettiği madalyalar 2021 yılına damga vurdu. İşte bu yıl iz bırakan şampiyonluklar, bireysel başarılar, rekorlar, ilkler ve ölümler...

Haberler - ntv.com.tr 28.12.2021 - 11:05 | Son Güncelleme : 28.12.2021 - 11:14

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 1

1 OCAK

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, evindeki yılbaşı kutlamasında meydana gelen havai fişek patlaması sonrası yaralandı. Gözlerinde problem olan oyuncu yaklaşık 1 yıldır sahalardan uzak.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 2

2 OCAK

Emre Sakçı, dünyanın en prestijli yüzme internet sitelerinden ‘’SwimSwam’’ tarafından 2020 Swammy Ödülleri’nde ulusal gelişim ödülünün sahibi oldu.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 3

27 OCAK

Medipol Başakşehir’i 2-1 yenen Trabzonspor, TFF Süper Kupa’nın sahibi oldu.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 4

13 ŞUBAT

Türk boksör Arda Tamer Avcı, UBO Kıtalararası Şampiyonu oldu

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 5

16 ŞUBAT

Cüneyt Çakır, 21. Yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçildi.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 6

13 MART

Virtus Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 7

25 NİSAN

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda milli sporcu Ferhat Arıcan şampiyon oldu.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 8

2 MAYIS

Inter 11 yıl aradan sonra İtalya Ligi’nde şampiyon oldu.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 9

7 MAYIS

59. Ziraat Türkiye Kupası’nı Beşiktaş kazandı.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 10

15 MAYIS

Beşiktaş, Süper Lig’de 16. Şampiyonluğuna ulaştı.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 11

23 MAYIS

Fransız ekibi Lille 10 yıl sonra Ligue 1'de şampiyon oldu. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Lille'in şampiyonluğundaki altın paya sahip isimler oldular.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 12

28 MAYIS

Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 13

29 MAYIS

basını, sevilen bir ismini kaybetti. Ünlü spor spikeri ve televizyon programcısı Fikret Engin 48 yaşında vefat etti.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 14

29 MAYIS

Chelsea, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 15

30 MAYIS

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi şampiyonu oldu.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 16

7 HAZİRAN

ING Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes, şampiyon oldu.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 17

12 HAZİRAN

EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan karşılaşma, Christian Eriksen'in kalbinin durması nedeniyle yarıda kaldı.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 18

19 HAZİRAN

Burak Elmas Galatasaray’ın 38. Başkanı oldu.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 19

12 TEMMUZ

İtalya Euro 2020 şampiyonu oldu.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 20

21 TEMMUZ

Milwaukee Bucks NBA şampiyonu oldu. Bucks, 1971'den sonra yani 50 yılın ardından şampiyonluğa ulaştı.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 21

31 TEMMUZ

Milli okçu Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazandı.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 22

7 AĞUSTOS

Busenaz Sürmeneli, kadınlar boksta 69 kiloda finalde Çinli Hong Gu'yu 3-0 yenerek olimpiyat şampiyonu oldu.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 23

8 AĞUSTOS

Türkiye Olimpiyat Oyunları’nı 13 madalyayla tamamladı.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 24

10 AĞUSTOS

Lionel Messi, 21 yıllık Barcelona sürevenini noktalayıp PSG’ye transfer oldu.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 25

11 AĞUSTOS

Chelsea, UEFA Süper Kupa sahibi oldu.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 26

15 AĞUSTOS

Alman ve dünya futbolunun efsanevi ismi Gerd Müller vefat etti.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 27

5 EYLÜL

Türkiye, Tokyo Paralimpik Oyunları’nda 15 madalya kazandı.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 28

16 EYLÜL

Avrupa basketbolunun simge isimlerinden Sırp koç Dusan İvkovic, hayatını kaybetti.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 29

19 EYLÜL

Milli Ampute Futbol Takımı Avrupa Şampiyonu oldu.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 30

19 EYLÜL

Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde play-off’lara kaldı.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 31

21 KASIM

Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası’nda şampiyon oldu.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 32

29 KASIM

Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 33

12 ARALIK

Max Verstappen Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu.

2021'de spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... - 34

27 ARALIK

Milli yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada kısa kulvar dünya rekorunu kırdı.

SPOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER