2022 Pekin Kış Olimpiyatları resmi açılış töreniyle başladı

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ve 20 Şubat'ta sona erecek 2022 Kış Olimpiyatları, resmi açılış töreniyle başladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.02.2022 - 20:04 | Son Güncelleme : 04.02.2022 - 20:42

2022 Pekin Kış Olimpiyatları resmi açılış töreniyle başladı - 1

Devlet Başkanı Şi Cinping, Ulusal Stadyum'da düzenlenen açılış töreninde olimpiyatların resmen başladığını duyurdu.

91 ülkeden sporcuların katıldığı Pekin 'nın açılış seremonisinde, kar taneleri maketleri taşındı.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları resmi açılış töreniyle başladı - 2

Kar tanelerinin, dünyanın her bir yanından insanların bir araya gelişini sembolize ettiği kaydedildi.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları resmi açılış töreniyle başladı - 3

Öte yandan, Uluslar Geçit Töreni'nde yürüyen tüm sporcuların Covid-19'a karşı korunmak için maske taktığı görüntülere yansıdı.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların açılış töreni öncesi üç branşta elemeler yapılmıştı.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları resmi açılış töreniyle başladı - 4

ABD DİPLOMATİK BOYKOT UYGULUYOR

ABD yönetimi, Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve diğer bölgelerdeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını açıklamıştı.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları resmi açılış töreniyle başladı - 5
2022 Pekin Kış Olimpiyatları resmi açılış töreniyle başladı - 6
2022 Pekin Kış Olimpiyatları resmi açılış töreniyle başladı - 7
2022 Pekin Kış Olimpiyatları resmi açılış töreniyle başladı - 8
2022 Pekin Kış Olimpiyatları resmi açılış töreniyle başladı - 9
2022 Pekin Kış Olimpiyatları resmi açılış töreniyle başladı - 10
2022 Pekin Kış Olimpiyatları resmi açılış töreniyle başladı - 11

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