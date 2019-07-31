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31 Temmuz 2019 Real Madrid Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? (Audi Cup)

ntv.com.tr

Almanya'da düzenlenen Audi Cup'ın ilk maçında Bayern Münih'e 6-1 yenilen Fenerbahçe, 3.'lük maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

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    Audi Cup'ta oynanan maçlar sonucunda Tottenham ve Bayern Münih finale yükselirken, Fenerbahçe ve Real Madrid 3.'lük maçında bu akşam karşı karşıya gelecek.

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    REAL MADRİD FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

    REAL MADRİD FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
    Real Madrid Fenerbahçe maçı, 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.
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    REAL MADRİD FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

    REAL MADRİD FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
    Futbolseverler, Real Madrid Fenerbahçe maçını Smart Sport kanalından canlı yayınla izleyebilecek.
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    Real Madrid, Premier Lig ekibi Tottenham ile oynadığı maçta Harry Kane'in 22. dakikada attığı gole engel olamamış ve final şansını kaybetmişti.
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