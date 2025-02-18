57 yaşındaki fedakar anne: 21 yıldır serebral palsi hastası oğlunu şampiyonluklara taşıyor

"GÜLÜŞÜ, YÜZÜŞÜ BENİ GERÇEKTEN MUT EDİYOR"

Oğlunun tek bir gülüşü ile tüm yorgunluğunu unuttuğunu söyleyen anne Eğilmez, "Şu an 27 yaşında, 21 yıldır yüzüyor. Biz de emeklerimizin karşılığını aldık diyebilirim. Sabah erkenden kalkıyoruz, kahvaltı yaptıktan sonra havuza geliyoruz. Onun buraya geldiğindeki bir gülüşü, havuzda yüzüşü beni gerçekten çok mutlu ediyor, çok gururlanıyorum. Hep şükrettim, 'Bu da benim imtihanım' dedim. Ama demek ki ilerlemek lazımmış, her zaman bu çocuğu hayata nasıl kazandırabilirim diye düşündüm. Onların sonucunda da ortaya bu çıktı" dedi.



