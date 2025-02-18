57 yaşındaki fedakar anne: 21 yıldır serebral palsi hastası oğlunu şampiyonluklara taşıyor
Eskişehir'de yaşayan Nuray Eğilmez, serebral palsi hastası oğlu Mehmet Bakır Eğilmez'i 21 yıldır sabah saat 6.30'da yüzme antrenmanlarına götürüyor. Avrupa ve ülke genelinde şampiyonluklar elde eden paralimpik yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez, "En büyük destekçim ve arkadaşım annem, hayatımın merkezinde. Gerek evde gerek dışarda sürekli yanımda" dedi.
Eskişehir'de yaşayan 57 yaşındaki Nuray Eğilmez, 1997 yılında doğan oğlu Mehmet Bakır Eğilmez'in serebral palsi hastası olduğunu öğrendi. Aldığı haberle oldukça üzülen anne Eğilmez, bir süre üzüntüsünü bir kenara bırakıp oğlunun gelişimi için araştırmalara başladı.