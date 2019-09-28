800 sporcu mücadele etti (Boğaz'da güzel fotoğraflar)

1 Türkiye’nin uluslararası arenadaki en önemli ve uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ın 18’incisi Boğaz Yarışı’yla başladı.

2 8 ülkeden gelen 80 yelkenli İstanbul Boğazı’nı rengarenk boyarken, yaklaşık 800 sporcu Boğaz’ın özel yarışında kıyasıya mücadele etti.

3 İlk gün İstanbul Boğazı’nın eşsiz görüntüsü altında geride kaldı.

4 8 ülkeden yaklaşık 800 yelkencinin mücadele ettiği yarışa, Boğaz’a akın eden İstanbullular yoğun ilgi gösterdi.

5 Ortalama fiyatı 60 bin euro olan 80 yelkenli, İstanbul Boğazı’nda Beşiktaş-Rumelihisarı parkurunda mücadele etti.

6 Saat 12.00’de start alan tekneler Çırağan Sarayı’nın önünden geçip Anadoluhisarı şamandırasından dönüşlerini gerçekleştirdiler.

7 Dünyanın dört bir yanından gelen sporcular, bu keyifli ve mücadele dolu günün finişini Çırağan Sarayı önündeki hatta yaptılar.

8 Bu yılki yarışların ana teması ise ‘Temiz Deniz’ oldu. Denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla koşulan yarışlarda deniz temizliği de gerçekleştirildi. Yarışların izleme alanları arasında yer alan Feriye Sarayı’nda denizlerden çıkarılan atıklardan oluşturulan eserler de sergilendi. Adalar ve İstanbul sahillerinden toplanan atıklardan oluşturulan sergiyle deniz kirliliğine ve denizden gelen atık malzemelere dikkat çekildi. Deniz temizliğinin önemini sanatsal olarak gözler önüne serildi. Eserlerin birçoğu ise deniz ve okyanus dendiğinde akla gelen ilk şey olan balık formundan yapıldı.

9 Turkcell çalışanları da özel bir tekneyle Boğaz’a açılarak bu temizliğe katıldı.

10 Pazar günü koşulacak yarışlar sonunda şampiyonluğu elde eden ekip, 2004 yılında ünlü tasarımcı Can Yalman tarafından tasarlanan, gümüş Bosphorus Cup Döner Trofe Kupası’na sahip olacak.

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