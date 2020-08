94'üncü Gazi Koşusu için heyecan dorukta

Heyecan dorukta, Gazi Koşusu atı olan olmayan, o yarışta atı koşan koşmayan, seyisinden antrenörüne, at sahibinden TJK personeline kadar herkes heyecan içerisinde bu yarışı bekliyor. Her atın hayatı boyunca bir kere koştuğu bu yarışta bu yıl da birbirinden değerli nadide 15 atımız koşuyor. Tabii ki ayakları düz bassın temennisinde bulunuyoruz. İnşallah pazar günü de hava güzel olur. Güzel bir yarış bizi bekliyor. Yarışın belli başlı favorileri var ama geçmişe baktığımız zaman son 5 yılda Ahmet Çelik'in göstermiş olduğu muhteşem bir performans var. Bindiği safkan da çok tecrübeli ellerde bu yarışa hazırlanıyor. Onun dışında diğer rakipler de aynı şekilde bu yarışı kazanmak için aylardan beri çalışıyorlar. İnşallah hak eden kazanır" dedi.

"ATLAR HER ŞEYDEN ÖNCE SPORCU" Atların her şeyden önce sporcu olduğunu ifade eden Gökhan Gül, şöyle devam etti:



"Dolayısıyla öncelikle koşmak için hazırlık süresi var. Bu süreci aştıktan sonra kendisini gösterebilme adına ne kadar kaliteli bir at ne kadar yükselebilir çünkü Gazi Koşusu çok kolay bir koşu değil. O yılın 3 yaşında olan İngiliz atlarının en yüksek performans gösterebilen özel atlardır. Dolayısıyla da her evresinde hazırlığı iyi olmalıdır başarılı olabilmesi için. Gazi Koşusu tabii ki 3 yaşındaki atın o yıl koşacağı ilk 2400 metre yarışıdır. O hazırlıklar çok daha farklıdır. Atlar bu koşuya hazırlık evresinde en iyi durumunda koşuya katılabilirler."