A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı

A Milli Takım, Dünya Kupası Eleme'lerinde Hollanda'yı 4-2 yenerek gruplara galibiyetle başladı. Burak Yılmaz'ın 3 golle yıldızlaştığı maçta, Milli Takım'ın diğer golünü Hakan Çalhanoğlu attı. A Milli Futbol Takımı, tarihinde Hollanda’ya karşı ilk kez 4 gol atma başarısı gösterdi.

ntv.com.tr 24.03.2021 - 21:53 | Son Güncelleme : 24.03.2021 - 22:01

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 1
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 2
Milliler 15. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 3
Karşılaşmanın 34. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Burak Yılmaz, Milli Takım'ın ve kendisinin 2. golünü attı: 2-0
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 4
İlk yarı A Milli Takım'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 5
46. dakikada  Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle A Milli Takım farkı 3'e çıkardı: 3-0
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 6
75. dakikada Davy Klaassen'ın golüyle Hollanda farkı 2'ye indirdi: 3-1
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 7
Luuk de Jong'un 76. dakikadaki golüyle Hollanda farkı 1'e indirdi: 3-2
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 8
Burak Yılmaz 81. dakikada serbest vuruştan attığı golle farkı yeniden 2'ye çıkardı: 4-2
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 9
Karşılaşma Milli Takım'ın 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi.
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 10
A Milli Takım, grubundaki 2. maçında cumartesi günü deplasmanda Norveç ile karşılaşacak.
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 11
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 12
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 13
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 14
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 15
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 16
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 17
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 18
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 19
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 20
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 21
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 22
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 23
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 24
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 25
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 26
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 27
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 28
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 29
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı - 30

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