A Milli Takım, ile berabere kaldı

22 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında A Milli Takımı, ile 1-1 berabere kaldı. Milli Takımın golünü 6. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı.

Haberler - ntv.com.tr 08.10.2021 - 23:39

A Milli Takım, Norveç ile berabere kaldı - 1
A Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 7'nci maçında ile Ülker Stadı'nda karşılaştı.
A Milli Takım, Norveç ile berabere kaldı - 2
A Milli Takımımız 6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.
A Milli Takım, Norveç ile berabere kaldı - 3
41. dakikada Kristian Thorstvedt'ın golüyle beraberliği yakaladı: 1-1
A Milli Takım, Norveç ile berabere kaldı - 4
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
A Milli Takım, Norveç ile berabere kaldı - 5
Milli Takımımız bu beraberlikle puanını 12'ye yükseltti ve lider Hollanda ve 2. sıradaki 'in ardından 3. sırada yer aldı.
A Milli Takım, Norveç ile berabere kaldı - 6
A Milli Takım, Norveç ile berabere kaldı - 7
A Milli Takım, Norveç ile berabere kaldı - 8
A Milli Takım, Norveç ile berabere kaldı - 9
A Milli Takım, Norveç ile berabere kaldı - 10
A Milli Takım, Norveç ile berabere kaldı - 11

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