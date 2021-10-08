22 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında A Milli Futbol Takımı, Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Milli Takımın golünü 6. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 7'nci maçında Norveç ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. A Milli Takımımız 6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. 41. dakikada Kristian Thorstvedt'ın golüyle Norveç beraberliği yakaladı: 1-1 Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi. Milli Takımımız bu beraberlikle puanını 12'ye yükseltti ve lider Hollanda ve 2. sıradaki Norveç'in ardından 3. sırada yer aldı.