A Milli Takım’ın Avrupa Futbol Şampiyonası karnesi

Avrupa Futbol Şampiyonası UEFA tarafından 4 yılda bir düzenlenen ve ülkelerin a milli takımlarının mücadele ettiği turnuvadır. 1960 yılında Avrupa Uluslar Kupası adıyla kurulan turnuvanın adı 1968 yılında şimdiki adı ile değiştirildi. 2020 yılında 16'ncısı düzenlenmesi planlanan turnuva corona virüs nedeniyle ertelenmişti. 11 Haziran 2021 tarihinde Türkiye - İtalya karşılaşması ile başlayacak olan turnuvada A Milli Takımımız tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek. Avrupa Futbol Şampiyonası ve Türkiye...

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27.05.2021 - 17:38

EURO 96



Milli Takımımız 1996 Avrupa Şampiyonası elemelerinde İsviçre, İsveç, Macaristan ve İzlanda ile birlikte 3.Grup'ta yer alırken, 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle grubunu 2. sırada bitirmeyi başarmıştı. Böylece Türkiye bir ilki başararak 1996 yılında İngiltere’de düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finallere kalmaya hak kazanmıştı. Finaller Milli Takımımız için istediği gibi gitmedi. Nottingham'daki ilk iki maçta Hırvatistan ve Portekiz'e 1-0, Sheffield'daki son karşılaşmada ise Danimarka'ya 3-0 yenilen millilerimiz, grubu gol atamadan, puan alamadan tamamlayarak şampiyonaya veda etmişti.

EURO 2000



Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği 2000 Avrupa Şampiyonası finallerinin yolunu tutan Milli Takımımız, İtalya, ev sahibi Belçika ve İsveç'le birlikte B Grubu'nda yer aldı. Arnhem'deki 2-1'lik İtalya yenilgisi ile turnuvaya kötü bir başlangıç yapan A Milli Takımımız, Eindhoven'da İsveç'le 0-0 berabere kaldıktan sonra grubun finali niteliğindeki karşılaşmada ev sahibi Belçika'yı Brüksel'de 2-0 yenmeyi başardı. Bu galibiyet, ay-yıldızlı ekibimize İtalya'nın arkasından grup ikinciliğini ve futbol tarihimizde bir ilk olan çeyrek finali getirdi. Amsterdam'da oynanan çeyrek final maçında ise Portekiz karşısında alınan 2-0'lık yenilgiyle, Milli Takımımız turnuvaya veda etti.

EURO 2008



EURO 2004’te yer almayan Milli Takımımız EURO 2008’de tarihindeki en önemli başarılarından birini elde etti. O dönem tüm Türkiye’ye son dakikada gelen galibiyetler ile nice sevinçler yaşatan Milli Takımımız 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde C Grubu'nda Yunanistan, Norveç, B. Hersek, Macaristan, Malta ve Moldova ile eşleşti. Türkiye A Milli Futbol Takımı aldığı başarılı sonuçlarla grubu Yunanistan'ın arkasından ikinci sırada tamamlayarak, Avusturya ve İsviçre'de ortak düzenlenen EURO 2008 finallerine katılmaya hak kazandı.



Yarı finale kadar çıkmayı başaran Milli Takımızın rakibi Almanya oldu. Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan maçlarının son dakikalarında gelen goller ile büyük zaferler elde eden ay-yıldızlı ekip Semih Şentürk’ün 86. dakikada attığı gol ile 2-2’lik beraberliği yakalasada, 90. dakikada Lahm Almanyanın maçın skorunu belirleyecek 3. golünü atarak Türkiye’nin final hayallerini başka bir turnuvaya ertelemesine neden oldu. Maçı 3-2 kazanan Almanya, finalde İspanya’ya 1-0 yenilerek turnuvada 2. oldu.

EURO 2016



EURO 2008’deki başarıdan sonra Türkiye 2016 yılına kadar turnuvaya katılamadı. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) Türkiye, Hırvatistan ve İspanya’nın ardından grubu 3.sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Portekiz, Fransa’yı 109. dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup ederken 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ( EURO 2016) şampiyonu oldu.

EURO 2020



2002 Dünya Kupası 3.lüğü kazanırken takımında başında olan Şenol Güneş, 15 yıl aradan sonra takımın başına geçti. EURO 2020 elemeleri ilk maçında Arnavutluk ile mücadele eden Milli Takımımız Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu’nun golleri ile 2019 yılındaki ilk maçını kazandı. 25

Eylül 2019’da Eskişehir’de tribünlerinin büyük destek verdiği Moldova maçının 4-0 gibi farklı bir skorla kazanan ay-yıldızlı takım gelecek başarının sinyallerini vermeye başladı.



TARİHİ ZAFER TÜRKİYE - FRANSA MAÇI



Konya’da 40 bini aşkın taraftarın bir saniye bile durmadan destek verdiği maçta son dünya şampiyonu Fransa’yı üstün futbolu ile 2-0 yenerek grupta liderlik koltuğuna oturdu.



HEDEF FİNALLER



Şenol güneş önderliğinde 5’te 5 yapan Milli Takım adından söz ettirirken, İzlanda’da skandallar silsilesi yaşadığı maçta rakibine mağlup oldu. İlk yenilgisini alan Milli Takım liderliği kaybetti. 7 Eylül’de rakip Andorra karşısında 89 dakika beklenen gol Ozan Tufan’dan geldi. EURO 2008’deki son dakika golleri ve galibiyetlerine göz kırparcasına Milli Takım turnuvada neler yapabileceğini gösterdi. Zimbru Stadyumu’nda oynanan Moldova karşılaşmasında Cenk Tosun 2 gol 1 asist ile yıldızlaşırken Milli Takımımız 4-0’lık bir galibiyet aldı. Bu maç sonrası İzlanda Arnavutluk karşısında mağlup olurken Türkiye tekrardan liderlik koltuğuna oturdu. Bir sonraki mücadele Türkiye Şükrü Saraçoğlu Stadın’da oynanan Arnavutluk karşılaşmasıydı. Bu mücadeleden de 1-0’lık galibiyet ayrılan Milli Takımımız’ın sonraki durağı Stade de France’dı. Fransa ile 1-1 berabere kalan Milli Takım için sıradaki İzlanda maçından alınacak 1 puan EURO 2020 için yeterli hale gelmişti. 0-0 biten İzlanda maçı sonrası 20 puana ulaşan ay-yıldızlı ekip EURO 2020’ye katılmaya hak kazandı.



EURO 2020 GRUPLARI



EURO 2020’de A grubunda Galler, İsviçre ve İtalya ile yer alan Türkiye, ilk maçına 11 Haziran günü Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Türkiye - İtalya karşılaşması ile çıkacak. 16 Haziran günü kardeş ülke Azerbaycan’da oynanacak Galler maçı ile gruplardaki ikinci maçına çıkacak olan Milli Takım, yine Azerbaycan Bakü Stadı’nda oynanacak son grup maçı olan Türkiye - İsviçre mücadelesi ile EURO 2020 hedeflerini gerçekleştirmek için sahaya çıkacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU



Kaleciler: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)Altay Bayındır (Fenerbahçe),



Defans: Mert Müldür (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Ozan Kabak (Liverpool), Merih Demiral (Juventus), Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş) Umut Meraş (Le Havre)



Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan) İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe



Forvet: Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Cengiz Ünder (Leicester City), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Enes Ünal (Getafe), Burak Yılmaz (Lille), Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).