A Milliler son dakikada güldü (Grupta puan durumu)
A Milli Türkiye Futbol takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde kendi sahasında Arnavutluk'u 1-0 yendi.Grubun diğer maçında Fransa deplasmanda İzlanda'yı 1-0 yendi. A Milliler bu galibiyetle 18 puana ulaşarak Fransa ile ilk 2 sırayı paylaştı. İzlanda ise 12 puanla 3. sırada yer aldı.
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EURO 2020 Elemeleri H Grubu 7. maçında A Milli Takımımız, Arnavutluk'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı A Milli Takımımız, Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla A Milli Takımımız puanını 18'e çıkarırken konuk Arnavutluk ise 9 puanda kaldı.
Millilerimiz 14 Ekim Pazartesi TSİ 21.45'te deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.
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2Mücadelenin ilk yarısında etkisiz bir oyun sergileyen A Milli Takım soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti. Teknik direktör Şenol Güneş ikinci devreye oyuncu değişikliği yaparak başladı. Kaan Ayhan yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı. Bu bölümde ilk yarının aksine daha etkili bir oyun sergileyen A Milli Takımımız, Arnavutluk kalesine golü 90. dakikada gönderdi. Sahneye çıkan Cenk Tosun attığı kritik golle takımımıza 3 puanı getiren isim oldu.
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33. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Cenk Tosun, rakibinden seri çalımlarla sıyrıldıktan sonra plase vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak uzak taraftan auta çıktı.
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436. dakikada Memushaj'ın soldan kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Djimsiti'nin kafayla vurduğu top kaleci Mert Günok'ta kaldı.
44. dakikada Burak Yılmaz'ın uzaktan şutunda kaleci Strakosha meşin yuvarlağın sahibi oldu.
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545+5. dakikada kaleyi cepheden gören ve yaklaşık 30 metre uzaktan kazanılan serbest vuruşu Manaj kullandı. Baraja çarpan ve soluna gelen meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok uzanarak kornere çeldi.
48. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı faulde arka direkte uygun durumda bulunan Merih Demiral'ın vurduğu top kaleci Strakosha'da kaldı.
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650. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasıyla ceza sahası yayı gerisinde topla buluşan Ozan Tufan meşin yuvarlağa bekletmeden vurdu. Kaleci Strakosha, sağına gelen topu yatarak kurtardı.
68. dakikada ceza sahası yayı içinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
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776. dakikada Arnavutluk net bir pozisyondan faydalanamadı. Roshi'nin soldan ortaladığı top kaleci Mert Günok'u geçti. Altıpas içinde uygun durumdaki Manaj, meşin yuvarlağı ıskalayınca top auta çıktı.
81. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan ortasında altıpas gerisindeki Burak Yılmaz'ın kafayla vurduğu top üstten auta gitti.
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887. dakikada konuk takımdan Manaj'ın ceza sahası yayı içinden şutunda kaleci Mert Günok iki hamlede topun sahibi oldu.
88. dakikada Manaj'ın bu kez ceza sahası yayı gerisinden şutunda Mert topu kontrol etti.
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9GOL: 90. dakikada A Milli Takım öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına gönderdiği topta kaleci Strakosha ceza sahası ön çizgisine kadar çıktı. Savunmada Strakosha ile Ismajli'nin anlaşmazlığında Ismajli'nin kafayla vurduğu top Cenk Tosun'un önünde kaldı. Milli futbolcu, kafayla meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-0.
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Bu galibiyetle Türkiye puanını 18'e yükseltti.
Grupta İzlanda'yı 1-0 yenen Fransa 18 puana ulaşırken İzlanda 12 puanla 3. sırada yer aldı.
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