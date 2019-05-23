Abramovich kovduğu hocalara servet ödedi
ntv.com.tr
Chelsea'nin eski teknik direktörü Antonio Conte, İngiliz ekibine açtığı davadan 70 milyon TL tazminat kazandı. Milyarder Abramovich'in kovulanlara ödediği tazminatlar da 700 milyon TL'yi buldu.
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1İtalyan teknik adam Antonio Conte, Chelsea’ye karşı açtığı davayı kazandı.
2016-18 döneminde Londra ekibini çalıştıran deneyimli isim, ayrılık sürecinde tazminatına dair kulüple anlaşmazlık yaşamış, ardından mahkemeye gitmişti.
Kovulmasına ilişkin tazminat talebi mahkemece karara bağlanan Conte, küçük çaplı bir servetin sahibi oldu.
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2İtalyan çalıştırıcı ayrıldığında Chelsea ile sadece 1 yıllık sözleşmesi kalmış olmasına karşın mahkeme kulübün kendisine 9 milyon sterlin (70 milyon TL) ödemesine hükmetti.
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İngiliz ekibindne yüksek miktarda tazminat alan sadece Conte değil...
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4Milliyet gazetesinden Onur Dinçer’in derlemesine göre, Rus milyarder Roman Abramovich’in kulübü satın aldığı 2003 yılından bu yana kovulan hocalara ödediği tazminat ücretlerinin toplamı 90 ilyon sterlini (700 milyon TL) buldu.
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İşte o tazminatlar:
2004 / Claudio Ranieri / 6 milyon sterlin
2007 / Jose Mourinho / 23 milyon sterlin
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2008 / Grant / 5 milyon sterlin
2009 / Scolari / 12.5 milyon sterlin
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2011 / Ancelotti / 6 milyon sterlin
2012 / Villas-Boas / 12 milyon sterlin
2012 / Di Matteo / 10.7 milyon sterlin
2015 / Jose Mourinho / 8.3 milyon sterlin