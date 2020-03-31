Adana’nın yeni stadyumunda sona gelindi

Sarıçam ilçesinde inşaatı süren stadyum, 102 dönüm arazinin 43 dönümlük bölümü üzerine inşa edildi. 6 kat yüksekliğinde, 33 bin kişi kapasiteli olarak tasarlanan stadyumda sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünü yer alıyor.