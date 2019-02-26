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Ali Koç ve futbolcular derbi sonrası yeniden sahada

DHA

3-0'dan gelerek Beşiktaş'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de, başkan ve futbolcular, derbi sonrası sahaya çıkarak taraftarları selamladılar.

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    Spor Toto Süper Lig'ın 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

    Nefesleri kesen maç 3-3 sona ererken, 3-0’dan geri dönen sarı lacivertli takım, maç sonrası yeniden sahaya çıktı.

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    Futbolcular, stadı terk etmeye hazırlanan taraftarlarını selamlarken, kulüp başkanı Ali Koç da oyunculara katıldı.
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