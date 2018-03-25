Amatör maçı binlerce taraftar
Anadolu Ajansı
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta oynanan Artvin Hopaspor-Kars 36 Spor karşılaşmasını binlerce taraftar izledi.
-
1Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta oynanan Artvin Hopaspor-Kars 36 Spor karşılaşmasını binlerce taraftar izledi.
-
2Hopa İlçe Stadı'nda yapılan, şampiyonluk iddiası bulunan iki takım arasındaki maça 1,5 saat kala stadın kapıları kapatıldı.
-
3Çevre il ve ilçelerden güvenlik güçlerinin de görev aldığı karşılaşmayı, tribünlerdeki taraftarların yanı sıra çevredeki evlerin balkon ve terasları, karkas binalar ve ağaçlar üzerindeki binlerce Artvin Hopaspor taraftarı da takip etti.
-
4İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Artvin Hopaspor, 49. dakikada Esosa Priestley, 78. dakikada da Hurşit Velioğlu ile gol bularak 2-0'lık galibiyete ulaştı.
-
5Taraflar ve futbolcular, galibiyeti tulum, davul ve zurna eşliğinde horon oynayarak kutladı.
-
6Artvin Hopaspor, bu galibiyetle grubunda liderliğe yükseldi.
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13