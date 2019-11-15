Andorra Türkiye maçı ne zaman, nerede, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, İzlanda maçının ardından Andorra ile karşı karşıya gelecek. İzlanda ile 0-0 berabere kalarak H grubunda EURO 2020'ye katılmayı garantileyen Milliler, gruptaki son maçında 4 puanla 5. sırada yer alan Andorra'ya misafir olacak. Peki Andorra Türkiye maçı ne zaman?  Andorra Türkiye hangi kanalda, saat kaçta?

Elemelerin 9. haftasında İstanbul'da İzlanda ile 0-0 berabere kalarak bitime 1 hafta kala EURO 2020'ye katılmayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile karşılaşacak.

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

H grubunda büyük avantaja sahip Türkiye, Andorra ile 17 Kasım 2019 Pazar günü bir araya gelecek.

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI NEREDE, HANGİ KANALDA? 

Andorra La Vella'daki Ulusal Stadyum'da oynanacak maç Türkiye saatine göre 22.45'te TRT1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

A MİLLİ ADAY KADROSUNDA DEĞİŞİKLİK

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Andorra maçının kadrosundan Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok çıkarılırken, Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür dahil edildi.

KRİTİK MAÇA SLOVAK HAKEM

A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu son haftasında 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak

La Vella Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Kruzliak'ın yarımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

A Milli Takım İspanya'da

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun son haftasında deplasmanda Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım, İspanya'ya gitti.

EURO 2020 GÜNCEL PUAN DURUMU

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