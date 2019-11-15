Andorra Türkiye maçı ne zaman, nerede, hangi kanalda?

Elemelerin 9. haftasında İstanbul'da İzlanda ile 0-0 berabere kalarak bitime 1 hafta kala EURO 2020'ye katılmayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile karşılaşacak.
H grubunda büyük avantaja sahip Türkiye, Andorra ile 17 Kasım 2019 Pazar günü bir araya gelecek.
Andorra La Vella'daki Ulusal Stadyum'da oynanacak maç Türkiye saatine göre 22.45'te TRT1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
Andorra maçının kadrosundan Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok çıkarılırken, Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür dahil edildi.
A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu son haftasında 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak
La Vella Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Kruzliak'ın yarımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun son haftasında deplasmanda Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım, İspanya'ya gitti.