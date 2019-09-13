Arjantin Fransa Basketbol Dünya Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Reuters
Arjantin ve Fransa, Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Kazanan takım, finalde İspanya'nın rakibi olacak. Arjantin Fransa Dünya Kupası yarı final maçı hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak? (13 Eylül 2019 NTV yayın akışı)
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1
İSPANYA'NIN RAKİBİ BELLİ OLUYOR
FIBA 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ilk finalist, iki uzatma devresi sonucunda Avustralya'yı 95-88 yenen İspanya oldu.
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2
ARJANTİN FRANSA MAÇI
Diğer yarı finalist, bugün 14'te başlayacak Arjantin Fransa maçıyla belli olacak.
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FRANSA ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbolseverler, FIBA Dünya Kupası Arjantin Fransa maçını saat 15'ten itibaren NTV'den canlı ve şifresiz izleyebilecek.