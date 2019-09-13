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Arjantin Fransa Basketbol Dünya Kupası yarı final maç sonucu

Reuters

Arjantin ve Fransa, Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Kupası yarı final maçında karşı karşıya geldi. Arjantin, finalde İspanya'nın rakibi oldu. Arjantin Fransa Dünya Kupası yarı final maçı hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanıyor? (13 Eylül 2019 NTV yayın akışı)

  • 1

    İSPANYA'NIN RAKİBİ BELLİ OLUYOR

    İSPANYA'NIN RAKİBİ BELLİ OLUYOR

    FIBA 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ilk finalist, iki uzatma devresi sonucunda Avustralya'yı 95-88 yenen İspanya oldu.

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  • 2

    ARJANTİN FRANSA MAÇI

    ARJANTİN FRANSA MAÇI

    Diğer yarı finalist, bugün 14'te başlayacak Arjantin Fransa maçıyla belli oldu.

  • 3

    FRANSA ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

    FRANSA ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

    Basketbolseverler, FIBA Dünya Kupası Arjantin Fransa maçını saat 15'ten itibaren NTV'den canlı ve şifresiz izledi.

    CANLI İZLE: ARJANTİN FRANSA MAÇI

  • 4

    İLK ÇEYREK SONUCU

    İLK ÇEYREK SONUCU

    Arjantin 21-18 Fransa

  • 5

    İLK YARI SONUCU

    İLK YARI SONUCU

    Arjantin 39-32 Fransa

  • 6

    ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU

    ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU
    Arjantin 60-48 Fransa
  • 7

    ARJANTİN FİNALDE

    ARJANTİN FİNALDE
    Fransa'yı mağlup eden Arjantin, finalde İspanya'nın rakibi oldu.
  • 8

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