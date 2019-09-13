Arjantin Fransa Basketbol Dünya Kupası yarı final maç sonucu
Reuters
Arjantin ve Fransa, Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Kupası yarı final maçında karşı karşıya geldi. Arjantin, finalde İspanya'nın rakibi oldu. Arjantin Fransa Dünya Kupası yarı final maçı hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanıyor? (13 Eylül 2019 NTV yayın akışı)
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İSPANYA'NIN RAKİBİ BELLİ OLUYOR
FIBA 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ilk finalist, iki uzatma devresi sonucunda Avustralya'yı 95-88 yenen İspanya oldu.
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ARJANTİN FRANSA MAÇI
Diğer yarı finalist, bugün 14'te başlayacak Arjantin Fransa maçıyla belli oldu.
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FRANSA ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbolseverler, FIBA Dünya Kupası Arjantin Fransa maçını saat 15'ten itibaren NTV'den canlı ve şifresiz izledi.
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İLK ÇEYREK SONUCU
Arjantin 21-18 Fransa
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İLK YARI SONUCU
Arjantin 39-32 Fransa
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ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCUArjantin 60-48 Fransa
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ARJANTİN FİNALDEFransa'yı mağlup eden Arjantin, finalde İspanya'nın rakibi oldu.
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