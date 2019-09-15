Arjantin - İspanya 2019 FIBA Dünya Kupası maçı
Ntvspor
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde karşılaşan Arjantin ve İspanya, tarihlerinin ikinci şampiyonluğunu elde etmek için parkeye çıktı.
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Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde
Arjantin ve İspanya, tarihlerinin ikinci şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor. Karşılaşma başladı ve NTV - NTVSpor.net'ten canlı yayınlanıyor.
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İLK ÇEYREK SONUCUKarşılaşmada ilk çeyreği İspanya 23-14 üstünlükle tamamladı.
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İKİNCİ ÇEYREK SONUCUİspanya ikinci çeyrekte farkı artırdı ve ilk yarıyı 43-31 önde kapadı.
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ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCUİspanya üçüncü çeyreği de 66-47'lik skorla önde geçti.
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FRANSA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜÖte yandan Fransa, Avustralya'yı 67-59 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Maçı 19 sayıyla tamamlayan Nando De Colo, takımının ve maçın en skorer ismi oldu.
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FİNALE NASIL GELDİLER?
C Grubu'ndan 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, ikinci turda İtalya ve Sırbistan'ı yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
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Polonya'yı 90-78 mağlup ederek son 4 takım arasına kalan İspanya, yarı finalde de Avustralya'yı iki uzatma sonunda
95-88'lik skorla geçti ve tarihinde ikinci kez adını finale yazdırdı.
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Japonya'da 2006 yılında ilk kez final oynayan ve dünya şampiyonluğuna ulaşan İspanya, 13 yıl sonra tekrar finale yükselme başarısı gösterdi.
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B Grubu'ndan kayıpsız çıkan ve ikinci turda Venezuela ile Polonya'yı yenen Arjantin, çeyrek finalde turnuvanın favorilerinden Sırbistan'ı 97-87'lik skorla saf dışı bıraktı. Yarı finalde Fransa'yı 80-66 mağlup eden Arjantin, tarihinde üçüncü kez final bileti aldı.
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1950 yılında düzenlenen ilk turnuvada ABD'yi yenerek şampiyonluğa uzanan Arjantin, 2002 yılında oynadığı finalde ise Yugoslavya'ya mağlup olmuş ve gümüş madalya kazanmıştı.
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REKOR YUGOSLAVYA VE ABD'DE
Çin'de 18'incisi yapılan, eski adı Dünya Basketbol Şampiyonası olan Dünya Kupası'nı bugüne kadar en fazla Yugoslavya ve ABD kazandı.
İki ülke, Dünya Şampiyonası finallerinde tam 5 kez kupayı müzesine götürdü.
Yugoslavya, 1970 yılında Avrupa kıtasında ilk kez düzenlenen ve ev sahipliğini yaptığı Dünya Şampiyonası'nda ilk
şampiyonluğuna ulaştı. 1978, 1990, 1998 ve 2002'de dünya şampiyonu olan Yugoslavlar, 3 kez ikincilik, 2 kez de üçüncülük elde etti.
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Brezilya'da 1954 yılında düzenlenen şampiyonada ilk kez zafere ulaşan ABD, 1986 İspanya'da, 1994 Kanada'da, 2010
Türkiye'de ve 2014 İspanya'da kupayı müzesine götürdü. ABD, tarihinde 3 kez gümüş, 4 kez bronz madalya kazandı.
Geride kalan 17 Dünya Şampiyonası'nda SSCB 3 kez, Brezilya 2, Arjantin ve İspanya ise birer kez kupaya uzandı.
İLK ŞAMPİYON ARJANTİN
İlk kez 1950 yılında Arjantin'de düzenlenen şampiyonada ev sahibi takım ilk kupanın sahibi oldu.
Arjantin, Buenos Aires şehrinde 22 Ekim-3 Kasım 1950 tarihlerinde düzenlenen şampiyonanın finalinde ABD'yi 64-50 yenerek, ilk kupayı müzesine götürdü.
İspanya'da yapılan 17. Dünya Şampiyonası'nda ise ABD mutlu sona ulaştı. 30 Ağustos-14 Eylül 2014 tarihlerinde
yapılan şampiyonanın finalinde Sırbistan'ı 129-92 mağlup eden ABD, kupayı 5. kez kazanmayı başardı.
3 ülke üst üste şampiyonluk yaşadı
Dünya Kupası tarihinde üç ülke üst üste şampiyonluk elde etti.