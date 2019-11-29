Arsenal'de Emery'nin yerine 5 isim öne çıkıyor

Ajax'ta 4-3-3 sistemli mükemmel hücum futboluyla harikalar yaratan Hollandalı Erik Ten Hag, hücum futbolu arzulayan Londra ekibinin favori menajer adayı. Ancak 50 yaşındaki Erik Ten Hag'ın ilk yarı bitmeden Londra'ya gelmesi zor görünüyor. Eğer Arsenal kulübü devre arasına kadar sabrederse favori hoca Hollandalı Erik Ten Hag olacak.
Kuzey Londra'dan Arsenal'in ezeli rakibi Tottenham ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan Mauricio Pochettino bahislerde öne çıkan isimlerden. Şu sıralar boşta olan Arjantinli menajerin adı Bayern Münih ve koltuğu sallantıda olan Zidane'ın yerine Real Madrid için de geçiyor.
Massimiliano Allegri, Juventus dönemi sonrası boşta. İtalyan hocanın adı Arsenal ile daha önce de anıldı. Hatta Arsenal yönetimi 52 yaşındaki Allegri ile anlaşılacak derken Unai Emery'de karar kılımıştı.
ManCity'de Guardiola'nın yardımcılığını yapan Mikel Arteta da Arsenal'in yeni menajeri olabilecek isimler arasında. Arteta futbolculuk yıllarında beş yıl Arsenal forması giymişti. 37 yaşındaki İspanyolun Pep Guardiolu'nın beyni olduğu da biliniyor.
İngiliz basını Arsenal menajerliği için Wolverhampton'ın hocası Nuno Espirito Santo'nun da adını öne çıkarıyor. Portekizli teknik adam, iki sezondur Premier Lig'de mütevazı kadrosu ile önemli başarılar elde ediyor.