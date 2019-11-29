Arsenal'de Emery'nin yerine 5 isim öne çıkıyor

2. MAURICIO POCHETTINO

Kuzey Londra'dan Arsenal'in ezeli rakibi Tottenham ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan Mauricio Pochettino bahislerde öne çıkan isimlerden. Şu sıralar boşta olan Arjantinli menajerin adı Bayern Münih ve koltuğu sallantıda olan Zidane'ın yerine Real Madrid için de geçiyor.