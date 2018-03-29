Arsenal'den Çağlar Söyüncü'ye 30 milyon sterlin
ntv.com.tr
İngiliz basını, Cenk Tosun'un Everton'a rekor bedelle transferinin yankıları hala sürerken A Milli Takım forması giyen Çağlar Söyüncü'nün (21) Arsenal'a 30 milyon sterlin karşılığında transfer olacağını yazdı.
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Cenk Tosun’un rekor bonservis bedeliyle Premier Lig ekibin Everton’a transfer olmasının ardından henüz birkaç ay geçmişken, bu rekor tarihe gömülebilir.
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Mesut Özil’in de formasını giydiği Arsenal, Bundesliga ekibi Freiburg’un formasını giyen A Milli oyuncu Çağlar Söyüncü’nün transferi için harekete geçti.
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İngiliz Daily Mail’in haberine göre, Arsenal’in transferden sorumlu ismi Sven Mislintat’ın uzun zamandır takip ettiği takımda görmek istediği 21 yaşındaki defans oyuncusu için 30 milyon sterlin (165 milyon lira) gözden çıkarıldı.
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Çağlar Söyüncü daha önce de Manchester ekipleri, Liverpool, Chelsea ve Roma gibi takımların da ilgisini çeknmişti.
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Freiburg, 2016 yılında Beşiktaş ve Sevilla’nın da transfer etmek istediği Söyüncü’yü 2.4 miyon sterlin bedelle transfer etmişti.
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İngiliz gazeteleri Çağlar’ı tanımlarken ‘top hakimiyeti iyi, hava toplarında etkili, tempolu ve oyunu iyi okuyor” ifadelerini kullandı.
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Ara transfer döneminde Everton’a transfer olan Cenk Tosun, 22 milyon euro (Yaklaşık 110 milyon lira) bedelle rekor kırmıştı.
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Eğer Arsenal, Freiburg’un istediği 30 milyon sterlin bedeli öderse Çağlar ‘En yüksek bedelle satılan Türk oyuncu’ rekorunun sahibi olacak.
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