Atalanta rüyası, Alman rüzgarı (Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar)

Karşılaşmanın 58. dakikasında Timo Werner'in penaltı golüyle öne geçen ve üstünlüğünü korumasını bilen Leipzig, rakibini 1-0 mağlup etti.

Gecenin diğer mücadelesinde tarihinde ilk kez "Devler Ligi"nde mücadele eden İtalya'nın Atalanta ekibi, sahasında İspanyol temsilcisi

Valencia ile karşılaştı.