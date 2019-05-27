Atalanta tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde
Anadolu Ajansı
İtalya liginin son haftasında Sassuolo'yu 3-1 yenen Atalanta, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
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1İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2018-2019 sezonunu 3. sırada bitiren Atalanta, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.
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2Serie A'nın 38. haftasının ardından Juventus ve Napoli'den sonra gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek diğer iki takım da belli oldu.
Atalanta, sahasında Sassuolo'yu Zapata, Gomez ve Pasalic'in golleriyle 3-1 yenerek, ligi 69 puan ve averajla 3. sırada bitirdi.
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3Inter de seyircisi önünde oynadığı Empoli maçını Keita ve Nainggolan'ın golleriyle 2-1 kazanarak aynı puanla 4. sırayı aldı.
Böylece Atalanta ve Inter, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Atalanta bunu tarihinde ilk kez başardı.
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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun bir gollük katkı yaptığı Milan, deplasmanda SPAL'ı 3-2 mağlup etmesine karşın 68 puanla 5. sırada kaldı ve UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.
Kalecisi Donnarumma'nın 21. dakikada sakatlanarak oyunu terk ettiği Milan, son olarak 2013-14 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı.
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Cengiz Ünder'in oyuna sonradan dahil olduğu Roma ise evinde Parma'yı 2-1 mağlup ederek 66 puanla 6. oldu.
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6Öte yandan, Salih Uçan'ı kadrosunda barındıran Empoli ise Chievo ve Frosinone'den sonra küme düşen son takım oldu.