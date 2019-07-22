Avrupa Kupaları'nda rakipler belli oluyor
Ntvspor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Trabzonspor ve turu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri bugün belli olacak.
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1UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi bugün
yapılacak.
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2Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri,
bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle
belirlenecek.
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3Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi,
TSİ 13.00'te yapılacak.
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4Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi
ise TSİ 13.25'te başlayacak.
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Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un da katılacağı Temel Yol'un çekilişi, TSİ 15.00'te
gerçekleşecek.
Yeni Malatyaspor, eleme turundaki rakibi Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile ilk maçını perşembe günü saat 20.00'de Malatya'da oynayacak.
92 takımın mücadele edeceği 2. turdaki rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Temmuz ile 1 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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6Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.