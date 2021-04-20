Avrupa Süper Ligi krizinde art arda istifalar (Manchester City'den ayrılık kararı)

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün kurucu üyeliğinde başlatılan ve futbol dünyasında büyük bir krize neden olan Avrupa Süper Ligi'nde art arda istifalar oldu. Manchester United'ın başkan yardımcısı ve Juventus'un başkanı istifa etti. Manchester City "Avrupa Süper Ligi" projesinden çekildiğini açıkladı. İşte Avrupa Süper Ligi krizinde yaşanan son gelişmeler...

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Ntvspor - Anadolu Ajansı 20.04.2021 - 22:56

ART ARDA İSTİFALAR Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişimini başlatan kulüplerden Manchester United'da Başkan Yardımcısı Ed Woodward'ın görevi bırakmasının ardından bir istifa haberi de Juventus'tan geldi. İtalyan ekibinin başkanı Andrea Agnelli'nin görevden ayrıldığı bildirildi.

MANCHESTER CITY ÇEKİLDİ Manchester City, Avrupa Ligi'nden çekilmek için gerekli işlemlere başlandığını açıkladı.

CHELSEA DE AYRILIYOR İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin de Manchester City gibi kurucuları arasında yer aldığı "Avrupa Süper Ligi" projesinden çekileceği iddia edildi.

LIVERPOOLLU OYUNCULARDAN VETO Liverpool'lu oyuncular Avrupa Süper Ligi ile ilgili ortak bir paylaşımda bulundular. Açıklamada Avrupa Süper Ligi'ni istemediklerine vurgu yapıldı ve "Avrupa Süper Ligi'ni sevmiyoruz ve yapılmasını istemiyoruz. Takım olarak görüşümüz bu şekilde. Bu kulübe ve taraftarına olan bağlılığımız sorgusuz ve koşulsuzdur. Asla yalnız yürümeyeceksiniz."

Hem İngiliz yayın kurumu BBC hem de Premier Lig'in İngiltere'deki yayın haklarının sahibi Sky Sports kanalının haberine göre iki kulüp, futbol camiası ve taraftarlardan gelen tepkiler üzerine böyle bir karar aldı.



Chelsea ve Manchester City'nin, gerekli evrakları sunduğu ve resmi açıklama için yasal prosedürün tamamlanmasını beklediği paylaşıldı.

MAHKEMEDEN TEDBİR KARARI İspanya'nın başkenti Madrid'deki 17 numaralı ticaret mahkemesinin, Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişimini başlatan 12 futbol kulübüne karşı herhangi bir yaptırım yapılmasını önlemeye yönelik tedbiri karar aldığı bildirildi.

55 ÜLKEDEN KINAMA UEFA'ya bağlı 55 üye ülke federasyonunun oy birliğiyle; İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübünün katılımıyla "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimi kınayan bildiri, kabul edildi.

Bildiride, "UEFA Kongresi, 'Süper Lig' adıyla anılan oluşumun tamamen karşısında yer almaktadır. Bu oluşum; birleştirici, saydam, destekleyici, prensipli ve spora değer katan Avrupa geleneklerini çiğnemektedir. UEFA ve üye federasyonlar, oyunda gelişimi ve devamlılığı sağlamak için açık turnuvalar, birlik ve gelirin dağılımına önem veren bugünkü Avrupa modeline inançlarını sürdürmektedir." ifadeleri yer aldı.

GUARDIOLA'DAN AÇIKLAMA İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, kurucu üyeleri arasında yer aldıkları "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimi eleştirdi.



Takımının yarın Aston Villa ile yapacağı lig maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan İspanyol teknik adam, Avrupa Süper Ligi konusunda rahatsız olduğunu ve kulüp sahiplerinden açıklama beklediğini söyledi.

Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde hala finale çıkabilmek için mücadele verdiklerini hatırlatarak, "Biz kendi işimizi yaptık. Yetkili insanlar da bu konuyla ilgili açıklama yükümlülüğüne sahip. Tüm dünyaya karşı bir açıklama gerekli. Neden bu takımlar oynayabiliyor da diğerleri oynayamıyor, mesela Ajax'ın dört Şampiyonlar Ligi kupası var ama orada yok." diye konuştu.