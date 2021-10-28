Avrupa'da en fazla teknik direktör değiştiren ligler

Lige yıldız transferler ve iddialı bir kadroyla giren Adana Demirspor, Samet Aybaba yönetminde aldığı arka arkaya kötü sonuçlar nedeniyle ligin 3.haftasında tecrübeli tenik direktör ile yollarını ayırdı. 3. Haftada Samet Aybaba yönetiminde 15.sırada olan Adana Demirspor 10.hafta itibariyle 10.sırada bulunuyor.