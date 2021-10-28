Avrupa'da en fazla teknik direktör değiştiren ligler

2021/2022 sezonunun başlamasıyla Türkiye Süper Ligi’nde ve diğer Avrupa Liglerinde birçok teknik direktör tartışmalara konu oldu. Henüz 10. Haftanın oynandığı Türkiye Süper Ligi, 10 teknik direktörün değişmesiyle Avrupa’da zirveye çıktı.

Haberler - ntv.com.tr 28.10.2021 - 17:03

Avrupa'da en fazla teknik direktör değiştiren ligler - 1

10 haftada 10 teknik direktörün değiştiği Türkiye Süper Ligi’ni 13 haftada yine 10 teknik direktörün değiştiği Sırbistan Ligi takip ediyor. 5 büyük Avrupa Ligi'nin içinde bulunmadığı listede Romanya 8, Bulgaristan 7, Rusya 5, Karadağ 5, Ukrayna 4 ve Bosna Hersek Ligi 4 teknik direktör değiştirerek Avrupa’'nın bu istatistiklerinde üst sırada yer alıyor. 

Avrupa'da en fazla teknik direktör değiştiren ligler - 2

Ligdeki ilk hafta maçları bitmeden ilk teknik direktör ayrılığı Kasımpaşa’da yaşanmıştı.

Kasımpaşa’nın başında olan Şenol Can 15 Ağustos’ta takımından ayrıldı. Şenol Can ayrılmadan önce Ligde 11.sırada olan Kasımpaşa 10.hafta itibariyle 19.sırada bulunuyor.

Avrupa'da en fazla teknik direktör değiştiren ligler - 3

Ligde ikinci teknik direktör değişimi Yukatel Kayserispor cephesinde yaşandı.

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak , Altay ile deplasmanda alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından takımla anlaşarak yollarını ayırdı. Yalçın Koşukavak takımdan ayrılmadan önce Kayserispor 19.sıradaydı, 10.hafta itibariyle 15.sırada yer alıyor.

Avrupa'da en fazla teknik direktör değiştiren ligler - 4

Lige yıldız transferler ve iddialı bir kadroyla giren Adana Demirspor,  Samet Aybaba yönetminde aldığı arka arkaya kötü sonuçlar nedeniyle ligin 3.haftasında tecrübeli tenik direktör ile yollarını ayırdı. 3. Haftada Samet Aybaba yönetiminde 15.sırada olan Adana Demirspor 10.hafta itibariyle 10.sırada bulunuyor.

Avrupa'da en fazla teknik direktör değiştiren ligler - 5

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞMEDEN VE DEĞİŞTİKTEN SONRA TAKIMLARIN SIRALAMALARI

Süper Lig'de henüz 3. hafta tamamlanmadan 4. teknik direktör değişikliği Göztepe’de yaşandı. Tecrübeli teknik direktör Ünal Karaman’ın 14.sırada bıraktığı Göztepe Nestor El Maestro’nun gelmesiyle 18.sırada bulunuyor.

Avrupa'da en fazla teknik direktör değiştiren ligler - 6

Yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan'la yollarını ayırma kararı aldı. 

Süper Lig’de 4.haftada, 5. Teknik direktör değişikliği yaşandı. Çağdaş Atan’ın  13. Sırada bıraktığı Alanyaspor’da Bülent Korkmaz göreve geldi. İyi bir çıkış yakalayan Alanyaspor 10.hafta itibariyle 5.sırada bulunuyor.

Avrupa'da en fazla teknik direktör değiştiren ligler - 7

Lige Bülent Uygun ile başlayan Çaykur Rizespor arka arkaya aldığı kötü sonuçlardan sonra takımı Hamza Hamzaoğlu’na devretti. Bülent Uygun’un 20.sırada bıraktığı Rizespor, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde hala 20.sırada.

Avrupa'da en fazla teknik direktör değiştiren ligler - 8

Okan Buruk'un ardından 1 Şubat 2021'de Medipol Başakşehir teknik direktörlüğüne getirilen Aykut Kocaman 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli teknik adam, 8 ay görevde kalabildi.

8. Haftada görevinden istifa eden Aykut Kocaman’ın takımı 15.sıradaydı. Emre Belözoğlu’nun takıma gelmesiyle yükselişe geçen Başakşehir 11.sırada bulunuyor.

Avrupa'da en fazla teknik direktör değiştiren ligler - 9

Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor'a 2-0 kaybeden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz ile yollar ayrıldı. 17.sırada bıraktığı Malatyaspor’un başına geçen Marius Sumudica takımını 13.sıraya yükseltti.

Avrupa'da en fazla teknik direktör değiştiren ligler - 10

Süper Lig’deki 9.ayrılık Antalyaspor’da yaşandı. Antalyaspor'daki Ersun Yanal dönemi, 327 gün sürdü. Ersun Yanal’ın ayrılığından sonra takımın başına teknik sorumlu olarak 'oyuncu' Nuri Şahin geçti. Ersun Yanal’ın 13.sırada bıraktığı Antalyaspor şuanda 17.sırada.

Avrupa'da en fazla teknik direktör değiştiren ligler - 11

Ligin ilk haftasında görevinden ayrılan Şenol Can’ın yerine geçen Cihat Arslan, ligin 10.haftasında görevinden ayrıldı. Şenol Can’ın 11.sırada bıraktığı Kasımpaşa’yı devralan Cihat Arslan 10. Hafta itibariyle Kasımpaşa 19.sırada bırakarak görevinden ayrıldı.

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