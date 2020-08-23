Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu şampiyonu Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup eden Bayern Münih kupanın sahibi oldu.

ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 23.08.2020 - 23:53 | Son Güncelleme : 24.08.2020 - 00:19

Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu şampiyonu Bayern Münih - 1

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, Fransa ekibi PSG ile Almanya temsilcisi Bayern Münih arasında Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanan maçla belli oldu.

Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu şampiyonu Bayern Münih - 2
Dev final, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynandı.
Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu şampiyonu Bayern Münih - 3

Taraflar, yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 sona erdi.

Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu şampiyonu Bayern Münih - 4

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf, Bayern Münih oldu. 59. dakikada sağ kanattan Kimmich'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Coman'ın kafa vuruşunda top, kalenin sağ köşesine giderek ağlarla buluştu. Bu gol, Almanya ekibinin Şampiyonlar Ligi tarihindeki 500. golü oldu.

Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu şampiyonu Bayern Münih - 5

Maçın kalan dakikalarında PSG, bazı pozisyonlara girmesine rağmen aradığı golü bulamadı ve mücadele Bayern Münih'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu şampiyonu Bayern Münih - 6
Daha önce 1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01 ve 2012-13 sezonlarında turnuvada zirveye çıkan Bayern Münih, 11. finalinde aynı başarıyı 6. kez tekrarladı.
Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu şampiyonu Bayern Münih - 7
Almanya ekibi, bu başarısıyla  Real Madrid (13) ve Milan'ın (7) ardından Şampiyonlar Ligi Kupası'nı en çok kazanan takımlar listesinde 3. sırayı Liverpool ile paylaştı.
Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu şampiyonu Bayern Münih - 8
Turnuvayı 15 golle tamamlayarak krallık yarışında ipi göğüsleyen Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, kupada bir sezonda en çok gol atan oyuncular listesinde 17 golle zirvede yer alan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ardında kaldı.
Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu şampiyonu Bayern Münih - 9
Almanya Milli Takımı'nda Joachim Löw'ün yardımcılığı döneminde 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Bayern Münih'in teknik direktörü Hansi Flick ise kulüp kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştı.
Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu şampiyonu Bayern Münih - 10
Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'ni kazanan takımları karşı karşıya getirecek 2020 UEFA Süper Kupa maçı, 24 Eylül Perşembe günü Bayern Münih ile Sevilla arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkaş Stadı'nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu şampiyonu Bayern Münih - 11
Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu şampiyonu Bayern Münih - 12
Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu şampiyonu Bayern Münih - 13
Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu şampiyonu Bayern Münih - 14
Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu şampiyonu Bayern Münih - 15
Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu şampiyonu Bayern Münih - 16
Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu şampiyonu Bayern Münih - 17
Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu şampiyonu Bayern Münih - 18
Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu şampiyonu Bayern Münih - 19
Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu şampiyonu Bayern Münih - 20
Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu şampiyonu Bayern Münih - 21

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