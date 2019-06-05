Avrupa'nın en değerli 10 kulübü
İHA
KPMG Football Benchmark, Avrupa'nın elit kulüplerini sıraladı. İlk 3 sıradaki ekipler 1 milyar euro barajını geçerken, diğer takımlar ise bu limitin altında kaldı.
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1Futbol değerlendirmeleriyle bilinen KPMG Football Benchmark, Avrupa'nın elit kulüplerinin oyuncu değerlendirmesini yaptı.
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2Yapılan değerlendirme sonucunda ilk 10'da 5 İngiliz kulübü yer alırken İspanya'dan da 3 temsilci ilk 10'a girmeyi başardı. Fransa'dan Paris Saint Germain ve İtalya'dan Juventus da listenin ilk 10 sırasında yer buldu.
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3İşte Avrupa'nın en değerli 10 takımı...
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JUVENTUSİlk 10 sıradaki tek İtalyan takımı olan Juventus ise 788 milyon euroyla 10. sırada kendisine yer buldu.
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ATLETİCO MADRİDAtletico Madrid de 840 milyon euroyla 9. oldu.
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CHELSEAChelsea 842 milyon euroyla 8. sırada
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MANCHESTER UNİTEDManchester United 846 milyon euroyla 7. sırada
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TOTTENHAMTottenham 976 milyon euroyla 6. sırada
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PARİS SAİNT GERMAİNİlk 10'daki tek Fransız ekibi Paris Saint Germain 906 milyon euroyla beşinci.
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REAL MADRİDİspanyol devi Real Madrid, 958 milyon Euro'yla 4. sırada yer aldı.
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LİVERPOOL
İlk 3 sıradaki ekipler 1 milyar euro barajını geçerken, diğer takımlar ise bu limitin altında kaldı.
Geçtiğimiz hafta sonunda Tottenham'ı geçerek Şampiyonlar Ligi Kupası'nın sahibi olan Liverpool ise 1 milyar 38 milyon euroluk değeriyle listenin üçüncü sırasında kendisine yer buldu.
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BARCELONAİkinci sıra ise İspanya La Liga şampiyonu Barcelona'nın oldu. Barça'nın toplam oyuncu değeri 1 milyar 111 milyon euro.
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MANCHESTER CİTYDeğerlendirmede, İngiltere Premier Lig'i son 2 sezonda zirvede tamamlayan Manchester City ilk sırada yer aldı. City'nin kadrosundaki oyuncuların toplam değeri 1 milyar 182 milyon euro olarak belirlendi.