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Avrupa'nın en değerli 10 kulübü

İHA

KPMG Football Benchmark, Avrupa'nın elit kulüplerini sıraladı. İlk 3 sıradaki ekipler 1 milyar euro barajını geçerken, diğer takımlar ise bu limitin altında kaldı.

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    Futbol değerlendirmeleriyle bilinen KPMG Football Benchmark, Avrupa'nın elit kulüplerinin oyuncu değerlendirmesini yaptı.
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    Yapılan değerlendirme sonucunda ilk 10'da 5 İngiliz kulübü yer alırken İspanya'dan da 3 temsilci ilk 10'a girmeyi başardı. Fransa'dan Paris Saint Germain ve İtalya'dan Juventus da listenin ilk 10 sırasında yer buldu.
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    İşte Avrupa'nın en değerli 10 takımı...
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    JUVENTUS

    JUVENTUS
    İlk 10 sıradaki tek İtalyan takımı olan Juventus ise 788 milyon euroyla 10. sırada kendisine yer buldu.
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    ATLETİCO MADRİD

    ATLETİCO MADRİD
    Atletico Madrid de 840 milyon euroyla 9. oldu.
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    CHELSEA

    CHELSEA
    Chelsea 842 milyon euroyla 8. sırada
  • 7

    MANCHESTER UNİTED

    MANCHESTER UNİTED
    Manchester United 846 milyon euroyla 7. sırada
  • 8

    TOTTENHAM

    TOTTENHAM
    Tottenham 976 milyon euroyla 6. sırada
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    PARİS SAİNT GERMAİN

    PARİS SAİNT GERMAİN
    İlk 10'daki tek Fransız ekibi Paris Saint Germain 906 milyon euroyla beşinci.
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    REAL MADRİD

    REAL MADRİD
    İspanyol devi Real Madrid, 958 milyon Euro'yla 4. sırada yer aldı.
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    LİVERPOOL

    LİVERPOOL

    İlk 3 sıradaki ekipler 1 milyar euro barajını geçerken, diğer takımlar ise bu limitin altında kaldı.

    Geçtiğimiz hafta sonunda Tottenham'ı geçerek Şampiyonlar Ligi Kupası'nın sahibi olan Liverpool ise 1 milyar 38 milyon euroluk değeriyle listenin üçüncü sırasında kendisine yer buldu.

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    BARCELONA

    BARCELONA
    İkinci sıra ise İspanya La Liga şampiyonu Barcelona'nın oldu. Barça'nın toplam oyuncu değeri 1 milyar 111 milyon euro.
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    MANCHESTER CİTY

    MANCHESTER CİTY
    Değerlendirmede, İngiltere Premier Lig'i son 2 sezonda zirvede tamamlayan Manchester City ilk sırada yer aldı. City'nin kadrosundaki oyuncuların toplam değeri 1 milyar 182 milyon euro olarak belirlendi.
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