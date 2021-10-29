Bacak kaslarını geliştirmek için 10 sebep

Vücudumuzdaki her kas gibi bacak bölgemizin de antrenmana ve egzersize ihtiyacı var. Antrenman için pek sevilmeyen bir bölge olan bacakları çalıştırmanın aslında birden fazla faydası bulunuyor.

Bacak egzersizleri sadece kaslarımızı çalıştırmakla kalmıyor, farklı eklemlerimize de faydalı katkıları oluyor.

Galerimizin sonunda üst vücut kaslarını çalıştırmanın dışında bacak kaslarımınızın da neden çalıştırılması gerektiğini daha iyi anlayacaksınız.

Bacaklarımızın vücudumuzun alt kısmını tamamen kapladığını ve atlanılmaması gereken bir kas grubu olduğunu unutmayalım.