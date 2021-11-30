Ballon d'Or ödül töreninde "kepazelik" tartışması

Haberler - ntv.com.tr - Ntvspor 30.11.2021 - 15:22
Lionel Messi kariyerinin 7'nci Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü kazanırken, ödülü kazanması futbolseverler tarafından daha muhtemel görünen Robert Lewandowski'nin ödül alamaması sosyal medyada tepkilere sebep oldu.
Polonyalı yıldız yılın forveti ödülünü kazanırken yüzündeki buruk gülümseme ise geceye damgasını vurdu.
Yılın kalecisi ödülü Donnaruma'ya verildi.
Yılın kadın futbolcusu Alexia Putellas'a verildi.
Yılın genç futbolcusuna verilen "Kopa Trophy" kupası ise pedriye verildi.
Bu sene ilk defa verilen yılın forveti ödülü Robert Lewandowski'ye verildi
Sosyal medyadaki kullanıcılar Ödülü Lewandowski'nin alması gerektiğini savunurken, polonyalı yıldızın yüzündeki gülümsemeyi espri konusu yapanlar da oldu