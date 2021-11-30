Ballon d'Or ödül töreninde "kepazelik" tartışması

"LEWANDOWSKİ HAK ETTİ" TARTIŞMASI

Lionel Messi kariyerinin 7'nci Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü kazanırken, ödülü kazanması futbolseverler tarafından daha muhtemel görünen Robert Lewandowski'nin ödül alamaması sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

Polonyalı yıldız yılın forveti ödülünü kazanırken yüzündeki buruk gülümseme ise geceye damgasını vurdu.