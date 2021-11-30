Ballon d'Or ödül töreninde "kepazelik" tartışması

Ballon d'Or (Altın Top) ödül töreni dün akşam Paris'teki Theatre du Chatelet adındaki opera binasında gerçekleşti. Ödül töreninde Messi, Lewandowski, Jorginho, Benzema gibi isimler Altın Top için öne çıktı. Çoğunluğun Lewandowski'nin kazanmasını beklediği törende ödülü Messi'nin kazanması sosyal medyada kullanıcılar tarafından bu duruma "kepazelik" yakıştırması yapıldı.

Haberler - ntv.com.tr - Ntvspor 30.11.2021 - 15:22

Ballon d'Or ödül töreninde "kepazelik" tartışması - 1

"LEWANDOWSKİ HAK ETTİ" TARTIŞMASI

Lionel kariyerinin 7'nci Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü kazanırken, ödülü kazanması futbolseverler tarafından daha muhtemel görünen Robert Lewandowski'nin ödül alamaması sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

Polonyalı yıldız yılın forveti ödülünü kazanırken yüzündeki buruk gülümseme ise geceye damgasını vurdu.

Ballon d'Or ödül töreninde "kepazelik" tartışması - 2

YILIN KALECİSİ: DONNARUMA

Yılın kalecisi ödülü Donnaruma'ya verildi.

Ballon d'Or ödül töreninde "kepazelik" tartışması - 3

YILIN KADIN FUTBOLCUSU: ALEXIA PUTELLAS

Yılın kadın futbolcusu Alexia Putellas'a verildi.

Ballon d'Or ödül töreninde "kepazelik" tartışması - 4

KOPA TROPHY: PEDRİ

Yılın genç futbolcusuna verilen "Kopa Trophy" kupası ise pedriye verildi.

Ballon d'Or ödül töreninde "kepazelik" tartışması - 5

YILIN FORVETİ: LEWANDOWSKİ

Bu sene ilk defa verilen yılın forveti ödülü Robert Lewandowski'ye verildi

Ballon d'Or ödül töreninde "kepazelik" tartışması - 6

SOSYAL MEDYA AYNI FİKİRDE DEĞİL

Sosyal medyadaki kullanıcılar Ödülü Lewandowski'nin alması gerektiğini savunurken, polonyalı yıldızın yüzündeki gülümsemeyi espri konusu yapanlar da oldu

Ballon d'Or ödül töreninde "kepazelik" tartışması - 7
Ballon d'Or ödül töreninde "kepazelik" tartışması - 8
Ballon d'Or ödül töreninde "kepazelik" tartışması - 9
Ballon d'Or ödül töreninde "kepazelik" tartışması - 10
Ballon d'Or ödül töreninde "kepazelik" tartışması - 11
Ballon d'Or ödül töreninde "kepazelik" tartışması - 12
Ballon d'Or ödül töreninde "kepazelik" tartışması - 13
Ballon d'Or ödül töreninde "kepazelik" tartışması - 14

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