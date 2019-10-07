Barcelona, Sevilla'yı farklı yendi
Anadolu Ajansı
La Liga'nın 8. haftasında Barcelona, Sevilla'yı 4-0 mağlup etti. Barcelona, lider Real Madrid'in ardından ikinci sıraya yükseldi.
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1İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı 4-0 yendi.
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2Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmada Barcelona, Luis Suarez (Dk. 27), Arturo Vidal (Dk. 30) ve Ousmane Dembele (Dk. 35) ile 8 dakikada bulduğu 3 golle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
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3İkinci yarı etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım, 78. dakikada serbest vuruştan Lionel Messi'nin attığı golle farkı 4'e çıkardı.
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4Sakatlık sorunlarından ligde az maçta oynama şansı bulan Messi, bu sezonki ilk golünü attı.
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5Bu arada Barcelona'da Ronald Araujo (Dk. 87) ve Dembele'nin (Dk. 88) kırmızı kart görmesiyle bordo-mavili takım maçın son dakikalarını 9 kişi oynadı.
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6Karşılaşma, Barcelona'nın 4-0'lık üstünlüğünde sona erdi.
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7Bu sonuçla puanını 16'ya çıkaran Barcelona, lider Real Madrid'in (18 puan) ardından ikinci sırada yer aldı.
Sevilla ise 13 puanla 6. sırada bulunuyor.