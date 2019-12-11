Barcelonalı Fati tarihe geçti (Devler Ligi'nde dün gece)

UEFA Şampiyonlar Ligi F, G ve H gruplarında son maçlar oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu.
Barcelona'nın liderliği garantilediği F Grubu'nda 2'nciliği Borussia Dortmund elde etti.
Takımı Barcelona'nın Inter'i 2-1 yendiği maçın 86. dakikasında fileleri havalandıran Ansu Fati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında
gol atan en genç futbolcu oldu.
Bir önceki rekor, 1997 yılında Rosenborg'un evinde Olympiakos'u 5-1 yeniği maçta 17 yıl 195 günlükken gol atan Peter Ofori-Quaye'ye aitti.
Olympique Lyon (Fransa) - Leipzig (Almanya): 2-2
G Grubu'nda son karşılaşmalar öncesi turu garantileyen Leipzig, ilk, Olympique Lyon da 2. sırayı aldı.
G Grubu
Benfica (Portekiz) - Zenit (Rusya): 3-0
H Grubu
Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa): 2-1
Heyecanın son haftaya kadar sürdüğü H Grubu'nu ise Valencia zirvede, Chelsea 2. sırada bitirdi.
Ajax (Hollanda) - Valencia (İspanya): 0-1
F Grubu
Borussia Dortmund (Almanya) - Slavia Prag (Çekya): 2-1