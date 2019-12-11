Barcelonalı Fati tarihe geçti (Devler Ligi'nde dün gece)

F, G ve H grubundaki son karşılaşmaların ardından Borussia Dortmund, Olympique Lyon, Valencia ve Chelsea son 16 turuna çıktı. Barcelonalı  Fati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi F, G ve H gruplarında son maçlar oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu. 

GRUPLARDA PUAN DURUMU

Barcelona'nın liderliği garantilediği F Grubu'nda 2'nciliği Borussia Dortmund elde etti. 

GRUPLARDA PUAN DURUMU

Takımı Barcelona'nın Inter'i 2-1 yendiği maçın 86. dakikasında fileleri havalandıran Ansu Fati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında
gol atan en genç futbolcu oldu. 

Bir önceki rekor, 1997 yılında Rosenborg'un evinde Olympiakos'u 5-1 yeniği maçta 17 yıl 195 günlükken gol atan Peter Ofori-Quaye'ye aitti. 

GRUPLARDA PUAN DURUMU

Olympique Lyon (Fransa) - Leipzig (Almanya): 2-2

G Grubu'nda son karşılaşmalar öncesi turu garantileyen Leipzig, ilk, Olympique Lyon da 2. sırayı aldı.  

GRUPLARDA PUAN DURUMU

G Grubu

Benfica (Portekiz) - Zenit (Rusya): 3-0 

GRUPLARDA PUAN DURUMU

H Grubu

Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa): 2-1

Heyecanın son haftaya kadar sürdüğü H Grubu'nu ise Valencia zirvede, Chelsea 2. sırada bitirdi. 

GRUPLARDA PUAN DURUMU

Ajax (Hollanda) - Valencia (İspanya): 0-1 

GRUPLARDA PUAN DURUMU

F Grubu

Borussia Dortmund (Almanya) - Slavia Prag (Çekya): 2-1 

GRUPLARDA PUAN DURUMU

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