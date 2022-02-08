Ünlü müzik platform'u Spotify ile bir sponsorluk anlaşmasına imza atan Barcelona, 280 milyon euro karşılığında stadın isim hakkını sattı. Anlaşmaya göre 2022-2023 sezonundan itibaren Barcelona maçlarını Spotify Nou Camp Stadyumunda oynayabilir. Katalan futbol takımlarından olan Barcelona bölgenin bir radyosuna göre Spotify ile 280 milyon euroluk bir anlaşmaya imza attı.\nBuna göre gelecek sezondan itibaren Barcelona maçlarını Spotify Nou Camp'ta oynayabilir. Anlaşmanın 3 sezonluk olduğu ve stat isim hakkının yanı sıra erkek ve kadın futbol takımlarının forma ve antrenman malzemerinde de olacağı belirtiliyor. Barcelona 2006 yılına kadar formalarına herhangi bir sponsor almıyordu.\nKatalanların ilk sponsoru sosyal sorumluluk kurumu UNIVEF olmuştu. 2011 yılında ise Katar Vakfı ile anlaşma sağlayan Barcelona daha sonra başka bir Katar firmasıyla daha sponsorluk anlaşmasına imza atmıştı. Katalanların daha sonraki forma sponsoru Katar Havayolları olmuştu. Son sponsorları olan Japon firması Rakuten'le sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Barcelona, anlaşması halinde yeni sezonda formalarında Spotify' a yer verecek.