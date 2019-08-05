Başakşehir, Trabzonspor ve Malatyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu
Anadolu Ajansı, ntv.com.tr
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Medipol Başakşehir, yükselmeyi başarması halinde play-off turunda Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
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1Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlendi.
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2Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı.
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BAŞAKŞEHİR'İN OLASI RAKİPLERİMedipol Başakşehir, 3. eleme turunda karşılaşacağı Yunanistan'ın Olympiakos takımını elemesi durumunda Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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4Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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5Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi play-off turu çekilişi de yapıldı. Öncelikle 3. eleme turunu geçmesi gereken Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, çekilişe Temel Yol'dan seribaşı olarak katılacak.
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Trabzonspor, Sparta Prag (Çekya), Yeni Malatyaspor ise Partizan (Sırbistan) ile 3. eleme turunda karşılaşacak.
Trabzonspor, turu geçmesi halinde play-off turunda Universitatea Craiova-AEK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Yeni Malatyaspor ise Partizan'ı elemesi halinde Molde-Aris eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.
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7Avrupa Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları 29 Ağustos'ta oynanacak.