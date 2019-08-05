Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu (Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oluyor)
Anadolu Ajansı, ntv.com.tr
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Medipol Başakşehir, yükselmeyi başarması halinde play-off turunda Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un, play-off turundaki muhtemel rakipleri saat 14.30'da belli oluyor.
-
1Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirleniyor.
-
2Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı.
-
3
BAŞAKŞEHİR'İN OLASI RAKİPLERİMedipol Başakşehir, 3. eleme turunda karşılaşacağı Yunanistan'ın Olympiakos takımını elemesi durumunda Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
-
4Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
-
5Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi play-off turu çekilişi ise TSİ 14.30'da yapılacak. Öncelikle 3. eleme turunu geçmesi gereken Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, çekilişe Temel Yol'dan seribaşı olarak katılacak.
-
6Trabzonspor, Sparta Prag (Çekya), Yeni Malatyaspor ise Partizan (Sırbistan) ile 3. eleme turunda karşılaşacak.
-
7Avrupa Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları 29 Ağustos'ta oynanacak.