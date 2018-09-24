Başkanlar Kadıköy’de beraber

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini iki kulübün başkanları Ali Koç ve Fikret Orman yanyana takip ediyor.
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Süper Lig’de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbiyi iki kulübün başkanları Ali Koç ve Fikret Orman yan yana takip ediyor.
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Protokol tribününde yer alan ikili maç başlamadan önce sohbet ederken, müsabakayı da yan yana izliyor. Daha önce iki başkan kulüpler birliğinde dostluk mesajları vermişti.
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Derbide sarı-lacivecrtli tribünler koreografi gösterisinde bulundu.
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Okul tarafındaki açık tribününde yer alan koreografide ‘Dalgalandıkça göklerde, Sevdan bitmez gönüllerde’ ifadeleri yer alırken sarı-lacivertli bayrağı taşıyan bir taraftar resmedildi.
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