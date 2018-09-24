NTV

Başkanlar Kadıköy’de beraber

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini iki kulübün başkanları Ali Koç ve Fikret Orman yanyana takip ediyor.

  • 1

    Süper Lig’de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbiyi iki kulübün başkanları Ali Koç ve Fikret Orman yan yana takip ediyor.
  • 2

    Protokol tribününde yer alan ikili maç başlamadan önce sohbet ederken, müsabakayı da yan yana izliyor. Daha önce iki başkan kulüpler birliğinde dostluk mesajları vermişti.
  • 3

    Derbide sarı-lacivecrtli tribünler koreografi gösterisinde bulundu.
  • 4

    Okul tarafındaki açık tribününde yer alan koreografide ‘Dalgalandıkça göklerde, Sevdan bitmez gönüllerde’ ifadeleri yer alırken sarı-lacivertli bayrağı taşıyan bir taraftar resmedildi.
  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

  • 25

  • 26

  • 27

  • 28

  • 29

  • 30

  • 31

  • 32

  • 33

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin