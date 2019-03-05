Baskı altında da Ronaldo!
ntv.com.tr
Belçikalı bilim insanları, futbolcuarın baskı ve stres altında nasıl bir performans ortaya koyduklarını araştırdı.
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Leuven Üniversitesi’nden bilim insanları, futbolun fiziksel, taktiksel ve teknik yönü değerlendirildiği ancak mental yönünün bir sır olduğu düşüncesinden yola çıktı.
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2Stresin futbolcuları etkikeme biçimi ve performansına etkileri yapay zekanın da yardımıyla ölçüldü.
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3Futbolcularınbaskı altında nasıl performans gösterdiklerini anlamak için 7 farklı ligde 7 bin maç analiz edildi.
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4Bir futbolcunun ne kadar mental baskıya maruz kaldığını anlamak adına makine yardımıyla bir model geliştirildi ve oyuncunun baskı altındaki performansı ve nasıl karar aldığı analiz edildi.
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5Örneğin, 89. dakikasında halen beraberliğin olduğu bir maçta pas vermek yerine şut çeken bir futbolcunun, isabetli vurup vurmadığı ve sonuca etkisi olup olmadığı gibi kriterlere bakıldı.
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6Sonuca göre, Cristiano Ronaldo’nun baskı altındaki performası, normal zamana göre en az değişkenlik gösteren performanslardan biri.
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7PSG’nin Brezilyalı yıldızı Neymar’ın ise, baskı altındayken en çok zayıflayan performanslardan biri olduğu tespiti yapıldı.