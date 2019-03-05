Baskı altında da Ronaldo!

1 Leuven Üniversitesi’nden bilim insanları, futbolun fiziksel, taktiksel ve teknik yönü değerlendirildiği ancak mental yönünün bir sır olduğu düşüncesinden yola çıktı.

2 Stresin futbolcuları etkikeme biçimi ve performansına etkileri yapay zekanın da yardımıyla ölçüldü.

3 Futbolcularınbaskı altında nasıl performans gösterdiklerini anlamak için 7 farklı ligde 7 bin maç analiz edildi.

4 Bir futbolcunun ne kadar mental baskıya maruz kaldığını anlamak adına makine yardımıyla bir model geliştirildi ve oyuncunun baskı altındaki performansı ve nasıl karar aldığı analiz edildi.

5 Örneğin, 89. dakikasında halen beraberliğin olduğu bir maçta pas vermek yerine şut çeken bir futbolcunun, isabetli vurup vurmadığı ve sonuca etkisi olup olmadığı gibi kriterlere bakıldı.

6 Sonuca göre, Cristiano Ronaldo’nun baskı altındaki performası, normal zamana göre en az değişkenlik gösteren performanslardan biri.