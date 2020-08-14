Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi hezimet

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona - Bayern Münih mücadelesi futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. 10 gole sahne olan 90 dakikada kazanan Alman ekibi oldu ve adını son 4 takım arasına yazdırdı.

14.08.2020 - 23:52 | Son Güncelleme : 15.08.2020 - 00:00

Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi hezimet - 1

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali dev bir maça sahne oldu. Barcelona ve Bayern Münih'in karşı karşıya geldiği gecede gülen taraf Alman ekibi oldu: 2-8

Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi hezimet - 2
Lizbon'daki mücadelenin ilk 45 dakikası tam anlamıyla gol yağmuruna dönüştü. Bayern Münih 4. dakikada Thomas Müller ile öne geçerken Barcelona 3 dakika sonra David Alaba'nın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı.
Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi hezimet - 3
Ancak atak futbolunu üst üste bulduğu gollerle sonuçlandıran Bundesliga şampiyonu devreye 4-1 önde girdi. (22' Ivan Perisic, 28' Serge Gnabry, 31' Thomas Müller)
Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi hezimet - 4
Barcelona, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısında 4 gol yedi.
Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi hezimet - 5
İkinci yarıda Bayern Münih farkı artırma adına pozisyonlar bulurken Barça, 57'de Luis Suarez ile skoru 4-2'ye getirdi.
Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi hezimet - 6
Geri adım atmayan Bayern 63. dakikada Joshua Kimmich'in ayağından bir gol daha buldu.
Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi hezimet - 7
Bir an olsun vites düşürmeyen Bayern, 82' Robert Lewandowski, 85' ve 89' Philippe Coutinho'nun golleriyle rakibini tam anlamıyla hezimeti yaşattı: 2-8
Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi hezimet - 8
Son düdükle birlikte Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde grup sonrası bir eleme turu maçında 8 gol atan ilk takım oldu.
Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi hezimet - 9
Bayern Münih, yarı finalde Manchester City - Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi hezimet - 10
Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi hezimet - 11
Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi hezimet - 12
Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi hezimet - 13

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