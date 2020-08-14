Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi hezimet

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona - Bayern Münih mücadelesi futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. 10 gole sahne olan 90 dakikada kazanan Alman ekibi oldu ve adını son 4 takım arasına yazdırdı.
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14.08.2020 - 23:52| Son Güncelleme : 15.08.2020 - 00:00
Şampiyonlar Ligi çeyrek finali dev bir maça sahne oldu. Barcelona ve Bayern Münih'in karşı karşıya geldiği gecede gülen taraf Alman ekibi oldu: 2-8
Lizbon'daki mücadelenin ilk 45 dakikası tam anlamıyla gol yağmuruna dönüştü. Bayern Münih 4. dakikada Thomas Müller ile öne geçerken Barcelona 3 dakika sonra David Alaba'nın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı.
Ancak atak futbolunu üst üste bulduğu gollerle sonuçlandıran Bundesliga şampiyonu devreye 4-1 önde girdi. (22' Ivan Perisic, 28' Serge Gnabry, 31' Thomas Müller)
Barcelona, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısında 4 gol yedi.
İkinci yarıda Bayern Münih farkı artırma adına pozisyonlar bulurken Barça, 57'de Luis Suarez ile skoru 4-2'ye getirdi.
Geri adım atmayan Bayern 63. dakikada Joshua Kimmich'in ayağından bir gol daha buldu.
Bir an olsun vites düşürmeyen Bayern, 82' Robert Lewandowski, 85' ve 89' Philippe Coutinho'nun golleriyle rakibini tam anlamıyla hezimeti yaşattı: 2-8
Son düdükle birlikte Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde grup sonrası bir eleme turu maçında 8 gol atan ilk takım oldu.
Bayern Münih, yarı finalde Manchester City - Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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