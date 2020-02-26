Bayern Münih tur kapısını araladı, Barcelona İtalya'dan avantajla çıktı

AP - Anadolu Ajansı 26.02.2020 - 01:46 | Son Güncelleme : 26.02.2020 - 01:52
İkinci devrede daha etkili bir oyun sergileyen Barcelona, 57'nci dakikada Fransız oyuncusu Antoine Griezmann'ın ağları sarsmasıyla durumu 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Barcelona'da Arturo Vidal, 89'uncu dakikada yaptığı faul ve ardından hakeme itirazı nedeniyle art arda 2 kez sarı kart görerek, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Karşılaşmaya atak başlayan Bayern Münih'te Thomas Müller'in 35'inci dakikadaki kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Ev sahibi ekip, ilk yarıda ürettiği pozisyonlardan yararlanamayınca soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.
İkinci yarıda oyunu kontrolü altına alan Bayern Münih, 51 ve 54'üncü dakikalarda Serge Gnabry, 76'ncı dakikada Robert Lewandowski'nin fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı ve rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.
Chelsea'de Marcos Alonso, Lewandoski'ye yaptığı faulün ardından 83'üncü dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmaların rövanşları, 18 Mart Çarşamba günü oynanacak.