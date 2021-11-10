Bel inceltmek için yapılması gerekenler

1. KORSE

Korseyi ilk sıraya yazmamızın özel bir sebebi var.

Spor yapmasanız dahi bel çevrenizdeki hücreleri toparlayacak ve sıkılaştıracak olan korseler, belini inceltmeniz için hem en hızlı hem en etkili yollardan biridir.

Eğer ki bel inceltici korseniz aynı zamanda spor yaparken kullanıma uygun bir modelse, incelme süreciniz çok daha hızlı ve verimli geçecek.