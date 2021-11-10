Bel inceltmek için yapılması gerekenler

Özellikle kalın bir bele sahipseniz inceltmek için denediğiniz birbirinden farklı yöntemler olmuş olmalı. Sizler için hazırladığımız galerimizde, belinizi inceltecek yöntemleri biraraya getirdik. Bu sayede beliniz mümkün olan en kısa sürede incelecek, aynı zamanda daha fit, daha sağlıklı ve daha estetik bir görünüme kavuşacak. İşte bel inceltmek için en etkili yöntemler...

Haberler - ntv.com.tr 10.11.2021 - 06:35 | Son Güncelleme : 11.11.2021 - 12:37

Bel inceltmek için yapılması gerekenler - 1

İnce bir bele sahip olmak için yapılması gereken en önemli maddeleri galerimize sıraladık.

Hem egzersizle, hem diyetle hem de sizler için özel olarak önerdiğimiz tüyolarımızla ince bir bele sahip olabileceksiniz.

Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın

Bel inceltmek için yapılması gerekenler - 2

Sadece diyet yapmak belinizi inceltmek için yeterli olmayacaktır.

Aynı zamanda bunu egzersizle de desteklerseniz incelikle beraber estetik bir bele sahip olabilirsiniz. 

Bel inceltmek için yapılması gerekenler - 3

Bel inceltmek için içilen zayıflama çayları ve benzeri ilaçlar yanıltıcı bir algı yaratıyor.

Ayrıca size istediğiniz fiziği vermemekle birlikte sağlığınızı da risk altına sokuyor.

Bel inceltmek için yapılması gerekenler - 4

Bu galeride sağlığınızı etkileyecek bir madde olmamakla birlikte, aksine size daha sağlıklı bireyler yapacak önemli noktaları listeledik.

Bel inceltmek için yapılması gerekenler - 5

1. KORSE

Korseyi ilk sıraya yazmamızın özel bir sebebi var.

yapmasanız dahi bel çevrenizdeki hücreleri toparlayacak ve sıkılaştıracak olan korseler, belini inceltmeniz için hem en hızlı hem en etkili yollardan biridir.

Eğer ki bel inceltici korseniz aynı zamanda spor yaparken kullanıma uygun bir modelse, incelme süreciniz çok daha hızlı ve verimli geçecek.

Bel inceltmek için yapılması gerekenler - 6

2. OBLİK VE KARIN KASI ÇALIŞMAK

Sadece oblik ve karın kası çalışmak tek başına tabii ki de yeterli olmaz ve istediğiniz sonucu alamazsınız.

Sadece karın kaslarınızı çalıştırmak dışında vücudunuzun yanlarında bulunan oblik kaslarınıza da aynı önemi göstermelisiniz.

Özellikle belinize incelik dışında aynı zamanda estetik bir görüntü kazandırmak istiyorsanız oblik kaslarınızı çalıştırmayı atlamamalısınız.

Karın kaslarınızı çalıştıracak programa buradan ulaşabilirsiniz.

Bel inceltmek için yapılması gerekenler - 7

3. DİYET

Sadece kaslarınızı çalıştırmak yetmez aynı zamanda dengeli bir beslenme programına da sahip olmalısınız.

Karın çevrenizin etrafındaki yağları ancak daha az kalori aldığınız bir diyetle eritebilirsiniz.

Belinizi inceltmek istiyorsanız yapılması gereken en önemli adımlardan biri budur.

Uygun bir diyete nasıl sahip olacağınızı bilmiyorsanız buraya tıklayarak uygun diyet programınıza ulaşabilirsiniz.

Bel inceltmek için yapılması gerekenler - 8

4. UYKU

Diyeti ve sporu yaptıktan sonra geriye yalnızca dinlenmek kalıyor.

Kilo verirken atlanan en önemli adımlardan biri olan uyku, kaybedilen kilonun miktarını direkt olarak etkiliyor.

Eğer yetersiz uyursanız kilo verme süreciniz yavaşlayacak ve bu da belinizin daha uzun sürede incelmesine neden olacak.

Bu sebeple uyku düzeninizi bozmayaya ve yeterli uyumaya özen gösterin.

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BONUS: VAKUM EGZERSİZİ

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Bildiğiniz üzere vücudumuzda görünen kaslar kadar görümeyen kaslar da var.

Korse ve karın antremanı kadar etkili olmasa da vakum egzersizi diyaframımızın üzerinde bulunan kasları kontrol etmemizi kolaylaştırıyor.

Bu sayede de karın kısmımız şişkin görüntüsünden ziyade daha düz bir forma ulaşıyor.

Bu da belinizin daha ince gözükmesini sağlıyor.

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VAKUM EGZERSİZİ NASIL YAPILIR

Bel inceltmek için yapılması gerekenler - 12

Tüm nefesinizi sonuna kadar verdikten sonra karnınızı içeriye doğru çekerek yapılır.

Karnınızı içeriye doğru çektikten sonra o şekilde kalmaya ve duruşunuzu bozmamaya özen gösterin.

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Eğer egzersizi uygulamada zorlanıyorsanız elinizini hareket sırasında bir tezgaha dayayabilirsiniz.

Vakum egzersizini her sabah aç karna uygulayabilirsiniz.

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Hareketi 3 kez yapın ve dayanabildiğiniz kadar uzun süre durmaya çalışın.

Bel inceltmek için yapılması gerekenler - 15
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