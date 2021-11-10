Bel inceltmek için yapılması gerekenler

Haberler - ntv.com.tr 10.11.2021 - 06:35 | Son Güncelleme : 11.11.2021 - 12:37
İnce bir bele sahip olmak için yapılması gereken en önemli maddeleri galerimize sıraladık.
Hem egzersizle, hem diyetle hem de sizler için özel olarak önerdiğimiz tüyolarımızla ince bir bele sahip olabileceksiniz.
Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın
Sadece diyet yapmak belinizi inceltmek için yeterli olmayacaktır.
Aynı zamanda bunu egzersizle de desteklerseniz incelikle beraber estetik bir bele sahip olabilirsiniz.
Bel inceltmek için içilen zayıflama çayları ve benzeri ilaçlar yanıltıcı bir algı yaratıyor.
Ayrıca size istediğiniz fiziği vermemekle birlikte sağlığınızı da risk altına sokuyor.
Bu galeride sağlığınızı etkileyecek bir madde olmamakla birlikte, aksine size daha sağlıklı bireyler yapacak önemli noktaları listeledik.
Korseyi ilk sıraya yazmamızın özel bir sebebi var.
Spor yapmasanız dahi bel çevrenizdeki hücreleri toparlayacak ve sıkılaştıracak olan korseler, belini inceltmeniz için hem en hızlı hem en etkili yollardan biridir.
Eğer ki bel inceltici korseniz aynı zamanda spor yaparken kullanıma uygun bir modelse, incelme süreciniz çok daha hızlı ve verimli geçecek.
Sadece oblik ve karın kası çalışmak tek başına tabii ki de yeterli olmaz ve istediğiniz sonucu alamazsınız.
Sadece karın kaslarınızı çalıştırmak dışında vücudunuzun yanlarında bulunan oblik kaslarınıza da aynı önemi göstermelisiniz.
Özellikle belinize incelik dışında aynı zamanda estetik bir görüntü kazandırmak istiyorsanız oblik kaslarınızı çalıştırmayı atlamamalısınız.
Karın kaslarınızı çalıştıracak programa buradan ulaşabilirsiniz.
Sadece kaslarınızı çalıştırmak yetmez aynı zamanda dengeli bir beslenme programına da sahip olmalısınız.
Karın çevrenizin etrafındaki yağları ancak daha az kalori aldığınız bir diyetle eritebilirsiniz.
Belinizi inceltmek istiyorsanız yapılması gereken en önemli adımlardan biri budur.
Uygun bir diyete nasıl sahip olacağınızı bilmiyorsanız buraya tıklayarak uygun diyet programınıza ulaşabilirsiniz.
Diyeti ve sporu yaptıktan sonra geriye yalnızca dinlenmek kalıyor.
Kilo verirken atlanan en önemli adımlardan biri olan uyku, kaybedilen kilonun miktarını direkt olarak etkiliyor.
Eğer yetersiz uyursanız kilo verme süreciniz yavaşlayacak ve bu da belinizin daha uzun sürede incelmesine neden olacak.
Bu sebeple uyku düzeninizi bozmayaya ve yeterli uyumaya özen gösterin.
Bildiğiniz üzere vücudumuzda görünen kaslar kadar görümeyen kaslar da var.
Korse ve karın antremanı kadar etkili olmasa da vakum egzersizi diyaframımızın üzerinde bulunan kasları kontrol etmemizi kolaylaştırıyor.
Bu sayede de karın kısmımız şişkin görüntüsünden ziyade daha düz bir forma ulaşıyor.
Bu da belinizin daha ince gözükmesini sağlıyor.
Tüm nefesinizi sonuna kadar verdikten sonra karnınızı içeriye doğru çekerek yapılır.
Karnınızı içeriye doğru çektikten sonra o şekilde kalmaya ve duruşunuzu bozmamaya özen gösterin.
Eğer egzersizi uygulamada zorlanıyorsanız elinizini hareket sırasında bir tezgaha dayayabilirsiniz.
Vakum egzersizini her sabah aç karna uygulayabilirsiniz.
Hareketi 3 kez yapın ve dayanabildiğiniz kadar uzun süre durmaya çalışın.