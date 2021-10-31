Bel ağrısına iyi gelecek egzersizler: Hem evde hem spor salonunda

Haberler - ntv.com.tr 31.10.2021 - 14:07
Belinde ağrı yaşayan kişilerin yaprığı en büyük hatalardan biri bu bölgeyi güçlendirmemeleridir.
Çünkü güçsüz olan herhangi bir bölge ya da kas grubu, sakatlık yaşamaya daha meyilli bir yapıda olur.
Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.
Çünkü güçsüz olan herhangi bir bölge ya da kas grubu, sakatlık yaşamaya daha meyilli bir yapıda olur.
Bu yüzden gün içinde yapılan aktivitelerle sakatlanmaya oldukça açık bir bölge olan belimizin güçlendirilmesi de gayet önemli.
Bu yüzden ağırlıklı veya ağırlıksız olarak bel bölgemizi güçlendirecek hareketlerde bulunmak vücut sağlığımızı korumayı sağlıyor.
Tüm gün hareketsiz kalıp daha sonrasında belizi zorlayacak hareketler yapmak da sakatlanmaya yol açabilir.
Bu yüzden ağırlıklı veya ağırlıksız olarak bel bölgemizi güçlendirecek hareketlerde bulunmak vücut sağlığımızı korumayı sağlıyor.
Tüm gün hareketsiz kalıp daha sonrasında belizi zorlayacak hareketler yapmak da sakatlanmaya yol açabilir.
Bel bölgesini güçlendirmek için harika bir hareket olan deadlifti eğer spor yapıyorsanız programınıza dahil etmeyi unutmayın.
Evde kolaylıkla yapabileceğiniz bu egzersiz bel bölgenize çok iyi gelen hareketlerden biridir.
Bir yoga pozisyonu olan bu hareketi yaparken nefes alış verişinizi bozmamaya özen gösterin.
Çocuk pozu olarak da geçen Balasana pozisyonu da diğer hareketlerimiz gibi bir yoga pozisyonudur.
Bel bölgesinin esnemesini sağlayan bu hareketi yaptığınızda nefes temponuzu bozmamanız büyük önem taşıyor.
Beliniz dışında sırtınızı da esneten bu hareket omurga çevresini saran kaslarımızı gevşetiyor.
Bu sayede hem daha esnek bir sırt hem de kolay sakatlanmayan bir bedene ulaşmış oluyorsunuz.
Omurgamızı esneten bir başka hareket olan bu egzersizimizde daha esnek bir sırta sahip olmamızı kolaylaştırıyor.
Daha esnek bir sırt ve bel, bize günlük aktivitelerimizde kolaylık sağlarken sakatlık riskimizi de minimuma indiriyor.