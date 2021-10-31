Bel ağrısına iyi gelecek egzersizler: Hem evde hem spor salonunda

GÜÇLENDİRMEK ŞART

Belinde ağrı yaşayan kişilerin yaprığı en büyük hatalardan biri bu bölgeyi güçlendirmemeleridir.

Çünkü güçsüz olan herhangi bir bölge ya da kas grubu, sakatlık yaşamaya daha meyilli bir yapıda olur.

Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.