Benfica Galatasaray Avrupa Ligi rövanş maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? (21 Şubat 2019 UEFA Avrupa Ligi)

8 "KÜÇÜK BAŞARILARLA YETİNMEMEK LAZIM"

Türk futbolunun gerileyen bir grafik çizip çizmediği yönündeki bir soru üzerine Terim, şunları kaydetti:



"Başarının en büyük karşılığı istikrardır. Saydığımız zaman başarılara çok ara vermişiz. Kendi içinde yaptığımız mücadeleyi dışarıda Avrupalılar ile yaparsak daha başarılı olacağız. Çünkü bu sorun ekonomik, sosyal, teknik, her açıdan karşılığı olan bir sorun. Ölçmediğiniz bir şeyi geliştiremezsiniz. Biz bir kendimizi ölçüp, hesaplaşalım, doğru noktaları koyalım. Sonra olmaması için hiçbir sebep yok. Ülke nüfusu ne olursa olsun hiçbir şey fark etmez, hepimizin hatası var. Hep beraber oturup, tek olup karar alabiliriz. Küçük başarılarla yetinmemek lazım, daha büyüklerine daha yenilerine soyunmak lazım. Eskileri anlatmak yetmez. Bizdeki sıkıntı çok uzun sürüyor. Yanlış noktalardayız ve bunu toplu halde oturup çözmeliyiz."



Savunma oyuncusu Marcao ise zor bir karşılaşmaya çıkacaklarına değinerek, "Galatasaray bu tip maçları oynamak için hazır olan bir takım. İki takımın birbirine karşı çok büyük üstünlüğünün olmadığını ilk maçta gördük" yorumunu yaptı.



