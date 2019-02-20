Benfica Galatasaray Avrupa Ligi rövanş maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? (21 Şubat 2019 UEFA Avrupa Ligi)
ntv.com.tr
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz deplasmanında bu akşam Benfica ile karşılaşacak. İstanbul'daki ilk maçı 2-1 kaybeden Galatasaray, hangi skorlarla tur atlar? Benfica Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm ayrıntılar...
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GALATASARAY'DA HEDEF TURU GEÇMEKGalatasaray kendi sahasında 2-1 mağlup olduğu Benfica deplasmanında bu akşam (21 Şubat 2019) tur şansı arayacak.
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BENFICA GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?Portekiz'in Lizbon kentinde, Benfica'nın 65 bin 647 kapasiteli Işık Stadyumu'nda oynanacak maç Türkiye saati ile 23.00'de başlayacak.
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11'LER
BENFİCA: Vlachodimos - Almeida, Dias, Ferreira, Grimaldo - Pizzi, Gedson, Florentino, Cervi - Felix, Seferovic
GALATASARAY: Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo - Donk, Ndiaye -Feghouli, Belhanda, Onyekuru - Diagne
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MAÇ HANGİ KANALDA?21 Şubat 2019 Perşembe günü oynanacak Benfica-Galatasaray maçı beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.
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BENFICA-GALATASARAY MAÇINA RUMEN HAKEM
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda oynayacağı maçta Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan düdük çalacak.
Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Radu Petrescu ve Sebastian Coltescu ise Benfica-Galatasaray maçında ilave yardımcı hakemler olarak görev alacak. Maçtaki dördüncü hakem de Radu Ghinguleac.
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GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
İlk maçta kendi sahasında 2-1 mağlup olan temsilcimiz, Benfica deplasmanında alacağı 2 ve üstü farklı bütün galibiyetlerle UEFA Avrupa Ligi'nde turu geçecek.
Galatasaray'ın Benfica karşısındaki 1-0'lık galibiyeti deplasman golü farkıyla Portekiz temsilcisine turu getirirken, 2-1'lik Galatasaray galibiyeti maçın uzatmalara gitmesine neden olacak.
0-1 ve 1-2 haricindeki bütün tek farklı galibiyetler de Galatasaray'ın yine turu geçmesini sağlayacak.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun rövanşında Portekiz ekibi Benfica'ya karşı oynayacakları karşılaşmayla ilgili olarak, "Maç öncesi avantajlı olan ve favori gözüken Benfica. Bu gerçeği bir kere görelim ama bizim de kaybedecek hiçbir şeyimiz yok." dedi.
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"KÜÇÜK BAŞARILARLA YETİNMEMEK LAZIM"Türk futbolunun gerileyen bir grafik çizip çizmediği yönündeki bir soru üzerine Terim, şunları kaydetti:
"Başarının en büyük karşılığı istikrardır. Saydığımız zaman başarılara çok ara vermişiz. Kendi içinde yaptığımız mücadeleyi dışarıda Avrupalılar ile yaparsak daha başarılı olacağız. Çünkü bu sorun ekonomik, sosyal, teknik, her açıdan karşılığı olan bir sorun. Ölçmediğiniz bir şeyi geliştiremezsiniz. Biz bir kendimizi ölçüp, hesaplaşalım, doğru noktaları koyalım. Sonra olmaması için hiçbir sebep yok. Ülke nüfusu ne olursa olsun hiçbir şey fark etmez, hepimizin hatası var. Hep beraber oturup, tek olup karar alabiliriz. Küçük başarılarla yetinmemek lazım, daha büyüklerine daha yenilerine soyunmak lazım. Eskileri anlatmak yetmez. Bizdeki sıkıntı çok uzun sürüyor. Yanlış noktalardayız ve bunu toplu halde oturup çözmeliyiz."
Savunma oyuncusu Marcao ise zor bir karşılaşmaya çıkacaklarına değinerek, "Galatasaray bu tip maçları oynamak için hazır olan bir takım. İki takımın birbirine karşı çok büyük üstünlüğünün olmadığını ilk maçta gördük" yorumunu yaptı.
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